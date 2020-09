Indian Swimmers Ki Tyari Shuru “Ticket to Tokyo” Ke Liye

India Ke 3 Swimmers Jo Ki Olympics-Bound Hai Wo Currently Uae Mei Camping Kar Rahe Hai Aur Next Year Hone Wale Tokyo Games Mei Entry Ke Liye Apna Best Shot Dene Ke Liye Ready Hai.

Srihari Nataraj (100m Backstroke), Kushagra Rawat (400m, 800m, And 1,500 Freestyle) Aur Sajan Prakash (200m Butterfly) Ne Aqua Nation Swimming Academy (ANSA) Jo Ki Dubai Ke Al Jaddaf Area Ke Swiss International School Mei Practice Start Kar Chuke Hai. Olympic Qualidication Ki Intensive Two-Month Training Coaches, Pradeep Kumar, Aur AC Jayarajan Ke Under Mei Start Ho Chuki Hai.

In Teeno Swimmers Ke Paas ‘B’ Qualifying Time Hai, But Unke Paas 10 Months Se Kam Ka Time Hai ‘A’ Grade Time Ke Liye Aur Tokyo Olympic Mei Apna Spot Fix Karne Ke Liye.

“Pool Mei Bina Train Karte Huye Kai Months Ho Gaye Hai. Ek Swimmer Ke Liye Ye Kisi Nightmare Ke Jaise Hi Hai. Aisa Lag Raha Hai Ki Humlog Ke 0 Ke Niche Se Start Karna Padega. But Ab Agar Hmlog Ko Ye Opportunity Mili Hai To, Hum Sab Is Opportunity Ka Best Use Karenge Aur Olympics Mei Apna Place Fix Karne Ke Liye Puri Mehnat Karenge,” Bengaluru Ke Sajan Prakash Ne Gulf News Ko Btaya.

“Agle Two Or Three Weeks Bahot Important Hone Wale Hai, Especially Mere Liye Kyu Ki ‘A’ Time Achieve Karne Ke Liye Aur Tokyo Mei Qualifying Karne Se Pahle Mujhe Apne Normal Form Par Wapas Aana Hoga.”

Ye Camp, Swimming Federation Of India (SFI) Aur Sports Authority Of India (SAI) Ne Organize Kiya Hai Aur Ye Ensure Kiya Hai Ki 3 Swimmers Ke Liye Ye Sahi Platform Hai Jaha Wo Practice Karke Postponed Huye Tokyo Olympic Mei Acche Se Perform Kar Sake. Two Other Swimmers, Aryan Makhija Aur Advait Page Already United States Mei Training Kar Rahe Hai, Wahi Asian Games Mei Bronze Medal Jeetne Wale Virdhawal Khade Jo Khud Bhi Duabi Mei Lage Camp Mei Jaane Wale The Par Kuch Personal Reasons Ki Wajah Se Nahi Jaa Paaye.

Gulf News Ko Srihari Ne Btaya Ki “Mai Behad Khus Hu Ki Mujhe Ye Opportunity Mili Ki Mai Is Tough Time Me Pool Me Practice Kar Par Rha Hu, Mujhe Apne Sharir Ke Excess Weight Ko Htana Hai And Phle Ki Tarah Wapas Shape Me Aana Hai”

Roz 2 Training Sessions Ke Saath, Swimmers Ko Al Jaddaf Area Mei Hi Hotel Mei Stay Karaya Gaya Hai Taaki Wo Apne Is Stay Ka Best Use Bana Paaye.