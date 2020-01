Il Tribunale Brasiliano Ordina La Riapertura Del Parco Olimpico Di Rio

Un tribunale brasiliano ha ordinato la riapertura del Parco Olimpico di Rio, meno di due settimane dopo la sua chiusura.

A seguito di una richiesta dell’ufficio del procuratore di Rio, le strutture del parco sono state chiuse il 16 gennaio per motivi di sicurezza.

Il pubblico ministero Leandro Mitidieri aveva chiesto di chiudere gli impianti perché non avevano mai ottenuto i necessari certificati di sicurezza.

In seguito alla richiesta del pubblico ministero, il giudice aveva ordinato la chiusura per “preservare la sicurezza della popolazione”.

L’ufficio del sindaco di Rio ha presentato dunque ricorso contro la sentenza.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso in via preliminare. I siti saranno riaperti provvisoriamente in attesa di un ulteriore esame, che avverrà il prossimo martedì.

Il parco, situato nel quartiere di Barra da Tijuca, comprende il complesso acquatico, il velodromo e i campi da tennis.

Dal termine delle Olimpiadi del 2016, il parco è stato utilizzato principalmente per concerti e mostre.

Recentemente, il parco ha ospitato il festival “Rock in Rio” di settembre. Nel corso di una settimana di concerti ha accolto 700.000 visitatori.

I Giochi di Rio del 2016 sono stati i primi ad essere tenuti in Sud America. Pesantemente criticati sia per i loro costi estremi (circa 12,5 miliardi di dollari), sia per gli scandali di corruzione che hanno circondato i cantieri.

La squadra brasiliana di canoa ha ripreso gli allenamenti a circa 40 chilometri a nord della famosa spiaggia di Copacabana.

Per le autorità locali, la piscina olimpica sarà aperta al pubblico a partire da domenica 2 febbraio.