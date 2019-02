Il Potere Della Musica Sul Cervello E L’Importanza della Tua Playlist

Vi anticipo che questo articolo è nato sulla scia dell’ascolto di “Bohemian Rhapsody”.

Non rispondo dunque di vari ed eventuali sentimentalismi, eufemismi e malsano utilizzo dei superlativi.

Detto questo, ho voluto documentarmi su ciò che succede alle nostre sinapsi quando dalle cuffiette incastrate nell’orecchio vengono travolte stile tsunami da una canzone. Non una canzone qualunque, ma la tua.

Quella che ti fa venire i brividi sull’avambraccio o che canti a squarciagola in macchina.

Non sto parlando dell’ascolto della tua playlist sul comodo divano di casa in un pomeriggio piovoso.

Mi riferisco a ciò che prima di una gara ti fa schizzare su dalla sedia come il tappo dello spumante la notte di Capodanno.

Quella che mentre la senti inizi a saltellare, a battere contro le gambe e le braccia e desiderare soltanto di andare a sfondare la piastra cronometrica.

Sono sicura che capite di cosa sto parlando.

Se durante un meeting dall’altoparlante parte proprio la “tua” canzone, come ti senti?

Pensi che sia il destino, il fato, che tutto si sta sincronizzando a tuo favore, che Giove, Venere, Marte e Saturno si mettono in circolo intorno alla terra.

Ecco dunque perchè alla prossima gara non lascerai le tue cuffiette nello zaino:

1. LA MUSICA AIUTA LA CONCENTRAZIONE

Gli studi sono stati avviati dopo che nel 2007 gli organizzatori della Maratona Di New York bandirono la musica, poiché a loro dire, distraeva dalla competizione.

Si è scoperto, invece, che la musica aiuta i processo di dissociazione nei riguardi dell’ambiente circostante.

Questo comporta maggiore concentrazione, ed allontana pensieri negativi dovuti all’ambiente.

2. CONTROLLA L’ECCITAZIONE E L’EMOTIVITA’

Prima di una gara la musica può essere usata sia come calmante che come eccitante.

Tantissimi atleti hanno utilizzato il potere della musica sia per darsi la carica, sia per calmare uno stato di ansia e di sovra eccitazione. Su questo punto è importante scegliere il brano giusto. Note di soul per tranquillizzarsi, un bel pezzo hard rock per darsi la giusta carica.

3. AIUTA A VISUALIZZARE LA GARA

Il nuoto è uno sport di ritmo. E’ esso stesso musica. La giusta canzone prima di una gara può aiutare a ripetere nella mente il ritmo che si vuole tenere in gara, a visualizzare la gara stessa.

4. TI ISOLA E TI PONE AL CENTRO DELLA TUA ATTENZIONE

Quando hai la tua playlist, questa coinvolge il cervello ed il corpo. La mente inizia ad isolarsi e tu visualizzi solo cosa positive.

La scelta dei brani è fondamentale, sono le canzoni che riescono a riscaldarti, attivarti e prepararti al tuo momento.

Sei tu il protagonista e la tua musica ti sta soltanto accompagnando verso il tuo momento.

E voi, quali canzoni ascoltate prima di una gara?

Scrivetemelo nei commenti!

