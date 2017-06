Franziska Hentke schwimmt Weltjahresbestzeit über 200 m Schmetterling

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Franziska Hentke stellt über 200 m Schmetterling in 2:06,18 Minuten eine neue Weltjahresbestzeit auf. Ihre Saisonbestleistung bisher waren bisher 2:06,29 Minuten.

2016-2017 LCM WOMEN 200 FLY SuzukaJPN

HASEGAWA 2 Franziska

HENTKE GER 2.06.84 3 Hiroko

MAKINO JPN 2.06.92 4 Charlotte

ATKINSON GBR 2.07.06 5 Mireia

BELMONTE ESP 2.07.11 View Top 26»

Damit ist die die erste deutsche Dame, die sich für die Weltmeisterschaften in Budapest im Juli qualifiziert hat und verstärkt somit das bisherige Herrenteam, bestehend aus Poul Zellmann, 400 m Freistil, Damian Wierling, 50 m Freistil, Philip Heintz, 200 m Lagen und Florian Wellbrock über 1500 m Freistil.

Anna Dietterle war über 100m Freistil auch unter der Vorlaufnorm geblieben, aber die Endlaufnorm war dann doch noch zu schnell für sie, Deutsche Meisterin über 100 m Freistil wurde Nina Kost.

Zwar hat Damian Wierling die Vorlaufnorm bei den U23 nicht geschafft, aber er bleibt als alter und neuer deutscher Meister und unter der Endlaufnorm in 48,68 Sekunden.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Frauen 100 m Brust Finale

Deutscher Rekord Sarah Poewe, 1:07,01

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 1:07,32/1:06,73 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 1:07,58/1:07,24

In neuer persönlicher Bestzeit von 1:07,80 wird Vanessa Grimberg deutsche Meisterin! Dies ist sicherlich ein schöner Erfolg für sie. Nach Gold über 50 m und 200 m Brust, gewinnt Jessica Steiger Silber. Drei Starts mit drei Medaillen, so kann und soll es sicher für sie weitergehen!

Lane Place Name Club Time 4 1. Vanessa Grimberg SV Region Stuttgart 1:07.80 31.96 | 1:07.80 5 2. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 1:07.95 31.97 | 1:07.95 6 3. Michelle Lambert SG Essen 1:09.52 33.17 | 1:09.52 3 4. Alice Ruhnau SG Essen 1:10.02 31.97 | 1:10.02 7 5. Laura Kelsch SC Magdeburg 1:11.16 33.27 | 1:11.16 2 6. Anna Elendt DSW 1912 Darmstadt 1:11.89 33.29 | 1:11.89 1 7. Delaine Goll SG Essen 1:12.16 33.60 | 1:12.16 8 8. Anna Kroniger SV Blau-Weiß Bochum 1:12.91 34.47 | 1:12.91

Männer 400 m Lagen Finale

Deutscher Rekord Jacob Heidtmann 4:12,08

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf: 4:13,55

Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf:4:17,90

Über eine 400 m Strecke, und besonders die 400 m Lagen, ist eine verpasste Norm mit weniger als 2 Sekunden NICHT VIEL. In den Vorläufen schwamm der deutsche Rekordhalter Jacob Heidtmann die schnellste Zeit in 4:15,37, die Norm sind 4:13,55 Minuten. Und er wird wieder Deutscher Meister in 4:15,87 Minuten.

Lane Place Name Club Time 4 1. Jacob Heidtmann Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 4:15.87 27.43 | 59.11 | 1:33.01 | 2:06.49 | 2:41.64 | 3:18.05 | 3:47.69 | 4:15.87 3 2. Kevin Wedel SG EWR Rheinhessen-Mainz 4:17.55 27.30 | 58.73 | 1:32.82 | 2:06.79 | 2:42.43 | 3:18.37 | 3:48.88 | 4:17.55 5 3. Ramon Klenz Hamburger SC 4:21.59 26.99 | 57.86 | 1:31.63 | 2:05.09 | 2:42.71 | 3:21.46 | 3:52.04 | 4:21.59 6 4. Johannes Hintze Potsdamer SV 4:21.87 27.49 | 59.16 | 1:34.02 | 2:07.97 | 2:45.11 | 3:22.86 | 3:53.96 | 4:21.87 2 5. Tobias Niestroy SG Neukölln Berlin 4:25.89 27.76 | 59.97 | 1:34.63 | 2:09.09 | 2:47.54 | 3:26.07 | 3:57.05 | 4:25.89 1 6. Arti Krasniqi Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 4:30.86 28.02 | 1:00.58 | 1:35.96 | 2:11.24 | 2:50.41 | 3:30.15 | 4:01.32 | 4:30.86 7 7. Valentin Schultz TSG Darmstadt 4:31.82 28.56 | 1:01.53 | 1:37.86 | 2:13.71 | 2:51.85 | 3:30.08 | 4:02.03 | 4:31.82 8 8. Niklas Rösinger DLRG – Weimar 4:34.71 27.63 | 59.96 | 1:35.94 | 2:11.20 | 2:52.09 | 3:32.93 | 4:04.19 | 4:34.71

Frauen 100 m Freistil Finale

Deutscher Rekord Britta Steffen 52,07

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 54,50/53,53 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 54,63/54,90

Anna Dietterle kann ihren Erfolg vom Vorlauf leider nicht wiederholen, sie wird Zweite in 55,28 Sekunden zeitgleich mit Reva Foos.

Die deutsche Meisterin 2017 heißt Nina Kost (54,99).

Keine Dame kann sich für Budapest qualifizieren.

100m Freistil Frauen A-Finale Lauf: 1 / 1 Lane Place Name Club Time 5 1. Nina Kost SV Nikar Heidelberg 54.99 26.56 | 54.99 3 2. Reva Foos DSW 1912 Darmstadt 55.28 26.97 | 55.28 4 2. Anna Dietterle Wasserfreunde Spandau 04 55.28 26.57 | 55.28 6 4. Annika Bruhn SSG Saar Max Ritter 55.43 27.15 | 55.43 7 5. Isabel Marie Gose Potsdamer SV 55.65 27.49 | 55.65 2 6. Johanna Friedrich SC Magdeburg 56.60 27.79 | 56.60 1 7. Marie Pietruschka SSG Leipzig 56.62 27.45 | 56.62 8 8. Lil Zyprian SV Nikar Heidelberg 57.25 27.89 | 57.25

Männer 100 m Freistil Finale

Deutscher Rekord Marco di Carli, 48,24

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 48,58/48,23 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 48,93/48,69

Zwar hat Damian Wierling die Vorlaufnorm bei den U23 nicht geschafft, aber er bleibt als alter und neuer deutscher Meister zumindest unter der Endlaufnorm. Marius Kusch, eigentlich Schmetterlingsspezialist, belegt einen guten zweiten Platz.

100m Freistil Männer A-Finale Lauf: 1 / 1 Lane Place Name Club Time 4 1. Damian Wierling SG Essen 48.68 23.55 | 48.68 5 2. Marius Kusch SG Stadtwerke München 49.25 23.93 | 49.25 6 3. Christoph Fildebrandt SSG Saar Max Ritter 49.30 24.03 | 49.30 3 4. Maximilian Oswald Wasserfreunde Spandau 04 49.54 23.62 | 49.54 2 5. Alexander Kunert SV Gelnhausen 49.85 24.29 | 49.85 7 6. David Thomasberger SV Halle / Saale 49.86 23.86 | 49.86 1 7. Yannick Lebherz Potsdamer SV 50.27 24.11 | 50.27 8 8. Robin Backhaus SG Neukölln Berlin 50.38 24.21 | 50.38

Frauen 200 m Schmetterling Finale

Deutscher Rekord Franziska Hentke, 2:05,26

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:09,21/2:07,22 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:09,77/2:09,12

Und da ist die Weltjahresbestzeit: Franziska Hentke ist nicht nur im Team für Budapest, sie schwimmt auch die schnellste Zeit in diesem Jahr in 2:06,18 Minuten. Julia Mrozinski zeigt eine gute Leistung mit einer Zeit von 2:10,99 Minuten.

Lane Place Name Club Time 4 1. Franziska Hentke SC Magdeburg 2:06.18 28.80 | 1:01.23 | 1:33.75 | 2:06.18 5 2. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 2:09.57 29.67 | 1:02.62 | 1:35.74 | 2:09.57 6 3. Julia Mrozinski SGS Hamburg 2:10.99 29.30 | 1:03.17 | 1:37.88 | 2:10.99 3 4. Lisa Höpink SG Essen 2:13.22 28.89 | 1:02.10 | 1:36.68 | 2:13.22 7 5. Alina Staffeldt SGS Hannover 2:15.62 30.11 | 1:04.62 | 1:40.30 | 2:15.62 2 6. Antonia Haupt SG Berliner Wasserratten 2:15.71 29.64 | 1:04.29 | 1:39.96 | 2:15.71 1 7. Jade Foelske Dynamo Club Atlanta 2:15.86 30.28 | 1:04.76 | 1:40.27 | 2:15.86 8 8. Jana Markgraf SG Bayer 2:15.95 30.35 | 1:04.92 | 1:40.48 | 2:15.95

Männer 200 m Rücken Finale

Deutscher Rekord Jan-Philip Glania 1:55,87

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 1:57,58/1:56,37 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 1:58,55/1:57,96

Christian Diener, Olympiasiebter über diese Strecke, gewinnt in 1:57,51, Zweiter wird Andreas Wiesner in 1:59,75.

200m Rücken Männer A-Finale Lauf: 1 / 1 Lane Place Name Club Time 4 1. Christian Diener Potsdamer SV 1:57.51 27.48 | 57.48 | 1:27.51 | 1:57.51 5 2. Andreas Wiesner SG Stadtwerke München 1:59.75 28.45 | 59.52 | 1:30.73 | 1:59.75 7 3. Marek Ulrich SV Halle / Saale 2:01.24 28.32 | 59.12 | 1:31.22 | 2:01.24 3 4. Ole Braunschweig SG Neukölln Berlin 2:01.48 28.72 | 59.45 | 1:30.96 | 2:01.48 6 5. Josha Salchow Potsdamer SV 2:01.54 28.25 | 59.07 | 1:30.54 | 2:01.54 1 6. Alexander Görzen TuS Wagenfeld 2:01.94 27.81 | 57.99 | 1:29.78 | 2:01.94 2 7. Felix Ziemann Neckarsulmer Sport-Union 2:03.74 29.06 | 1:00.34 | 1:32.35 | 2:03.74 8 8. Jan Scholtz PSV Cottbus 90 2:03.84 28.72 | 1:00.39 | 1:32.72 | 2:03.84

Frauen 200 m Lagen Finale

Deutscher Rekord Alexandra Wenk 2:11,33

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:13,01/2:10,87 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:13,41/2:12,74

Maxine Wolters ist die Deutsche Meisterin 2017 über 200 m Lagen in 2:13,85, als Zweite schlägt hinter ihr Franziska Weidner an, die an der University of Hawaii, Manoa, studiert.

Lane Place Name Club Time 4 1. Maxine Wolters SG-Bille Hamburg 2:13.57 28.90 | 1:01.88 | 1:41.67 | 2:13.57 5 2. Franziska Weidner SG Mittelfranken 2:14.76 28.67 | 1:03.97 | 1:42.78 | 2:14.76 3 3. Juliane Reinhold SSG Leipzig 2:15.29 29.64 | 1:04.61 | 1:44.33 | 2:15.29 8 4. Kathrin Demler SG Essen 2:15.53 29.61 | 1:04.04 | 1:43.76 | 2:15.53 2 5. Maya Tobehn Berliner TSC 2:17.34 28.46 | 1:04.04 | 1:46.18 | 2:17.34 7 6. Yara Sophie Hierath SGS Bremerhaven 2:17.89 29.52 | 1:05.58 | 1:46.42 | 2:17.89 1 7. Marlene Hüther SSG Saar Max Ritter 2:19.79 29.46 | 1:05.34 | 1:46.78 | 2:19.79 6 8. Lisa Höpink SG Essen 2:24.48

Frauen 50 m Rücken, Finale

Deutscher Rekord Daniela Samulski am 30.07.2009 in Rom: 27,23

Laura Riedemann heißt die Siegerin in 28,25 Sekunden! Sie siegt vor zwei jungen Damen, die ebenfalls in den USA studierten: Johanna Roas und Nadine Laemmler.

Lane Place Name Club Time 5 1. Laura Riedemann SV Halle / Saale 28.25 4 2. Johanna Roas SG Stadtwerke München 28.31 3 3. Nadine Laemmler SV Nikar Heidelberg 28.58 6 4. Marie Brockhaus 1. Paderborner SV 1911 29.02 1 5. Jenny Lahl Berliner TSC 29.14 2 6. Miriam Schulze SC Magdeburg 29.37 7 7. Lilo Firkert 1. Dresdner SG 29.49 8 8. Selina Hocke SV Nikar Heidelberg 29.59

Männer 50 m Brust Finale

Deutscher Rekord 26,83, Hendrik Feldwehr

Nach den 100 m Brust kann Christian vom Lehn auch die halbe Distanz gewinnen in einer Zeit von 27,77 Sekunden.