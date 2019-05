Gregorio Paltrinieri In Recupero Dall’Infortunio-A Flagstaff Fino All’8 Giugno

Il campione Olimpionico dei 1500 m stile libero Gregorio Paltrinieri ha recuperato la funzionalità del gomito destro.

La bella notizia qualche minuto fa attraverso il sito della Federazione Italiana Nuoto.

Lo scorso 5 Maggio, durante i Campionati US Open, Gregorio Paltrinieri si era procurato una distorsione da ipertensione al gomito destro.

L’infortuno avvenne al momento del tocco della piastra all’arrivo della gara dei 5 km.

La gara venne vinta da Paltrinieri con il temo di 53:42.32.

Greg dunque volerà verso Flagstaff, Arizona, domenica 19 Maggio. Si unirà al gruppo impegnato negli allenamenti in altura insieme al suo allenatore Stefano Morini.

Recupererà le sessioni di allenamento saltate e si tratterà negli Stati Uniti fino all’8 Giungo 2019.

COLLEGIALE IN ALTURA – FLAGSTAFF

Il collegiale in altura per il gruppo di Ostia condotto dal tecnico federale Stefano Morini è in corso dal 7 Maggio, in Arizona (USA) a Flagstaff.

Ai mezzofondisti di Morini si è aggiunta anche la triplice campionessa europea Simona Quadarella.

Gabriele Detti sarà inoltre presente alla tappa conclusiva delle FINA Champions Swim Series, in programma dal 29 maggio al 2 giugno ad Indianapolis.

Gli atleti convocati per il collegiale a Flagstaff sono:

STAFF: