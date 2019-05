Gregorio Paltrinieri Infortunato Al Gomito-Salta Il Collegiale A Flagstaff

Lo scorso fine settimana era stato protagonista dei Campionati Open Water 2019 USA.

Gregorio Paltrinieri, vincitore della 10 e delle 5 km a Miami, ha riportato, secondo quanto comunica la Federazione Italiana Nuoto:

“una distorsione del gomito destro da iperestensione al momento del tocco vincente sul tabellone della 5 chilometri, a Miami. Previste due settimane di riposo e fisioterapia di recupero. L’infortunio non consentirà a Paltrinieri di partecipare al collegiale in altura in programma a Flagstaff dal 7 maggio al 1° giugno”.

Il collegiale in altura per il gruppo di Ostia condotto dal tecnico federale Stefano Morini è previsto dal 7 Maggio al 01 Giungo. Si terrà in Arizona (USA) a Flagstaff.

Ai mezzofondisti di Morini si aggiungerà anche la triplice campionessa europea Simona Quadarella.

Gabriele Detti sarà inoltre presente alla tappa conclusiva delle FINA Champions Swim Series, in programma dal 29 maggio al 2 giugno ad Indianapolis.

Gli atleti convocati per il collegiale a Flagstaff sono:

STAFF: