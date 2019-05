Paltrinieri-Acerenza-Sanzullo-Podio Tricolore Alla 5 Km Degli USA Open

US OPEN WATER NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2019

Dopo il successo ottenuto nella 10 km, Gregorio Paltrinieri concede il bis e conquista anche la gara dei 5 km allo US Open water Championship 2019.

10 km maschile

Aveva dominato la gara dei 10 km venerdì e non ha deluso nella distanza inferiore.

Gregorio Paltrinieri, oro olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 e Campione Mondiale in carica dei 1500 metri stile libero, dimostra che le acque libere sono per lui più di una passione.

Volato in America insieme al suo compagno di allenamenti Domenico Acerenza e Mario Sanzullo, Paltrinieri ha dato un chiaro segnale ai suoi avversari delle open water. Del resto sappiamo bene che il campione di Carpi odia perdere e quindi, prepariamoci tutti ad assaporare nuove emozioni seguendo il nuovo percorso di “Greg”.

Paltrinieri ed Acerenza guidano la gara, con Mario Sanzullo a coprirgli spalle sul gruppo inseguitore. I tre italiani conquistano insieme il podio americano.

Le dichiarazioni:

All’arrivo, Greg ha dichiarato (fonte Federnuoto):

“Rispetto alla dieci chilometri è stata una prova diversa. Ero molto stanco perchè non sono abituato a fare gare di fondo così ravvicinate. Sono rimasto sempre davanti ma non ho avuto le energie per fare il vuoto e alla fine ho comuque vinto allo sprint”.

Domenico Acerenza, ha affrontato il suo “battesimo delle open water” a Miami, conquistando l’argento.

Ha detto Acerenza: “E’ stata una bella battaglia con Greg, soprattutto nel finale. Adesso vediamo cosa succederà in futuro, perchè questa è stata la mia prima gara in acque libere”.

Paltrinieri ed Acerenza si allenano insieme al Centro Federale con il tecnico Stefano Morini, il quale ci ha detto:

“Sono molto soddisfatto. A Greg serviva provare una strategia di gara diversa da quelle di sempre, è stato un buon test la 5km. Utile anche per Domenico in funzione delle selezioni del 5 Giungo a Piombino”

Il podio non poteva chiudersi meglio, con il napoletano vice campione mondiale Mario Sanzullo:

“Sono contento nonostante la fatica, ma è normale in questo periodo. Sto lavorando per essere al top ai Mondiali di Gwangju e quindi adesso manca un po’ di brillantezza”.

QUALIFICAZIONE OLIMPIADI TOKYO 2020

L’evento segna per gli americani il primo evento in ordine di tempo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

I Mondiali di Gwangju segneranno la seconda opportunità per gli statunitensi di qualificazione olimpica, prima per gli italiani.

In particolare, le procedure di selezione prevedono che i primi 10 classificati ai Campionati Mondiali FINA di Gwangju sono automaticamente qualificati per le Olimpiadi di Tokyo.