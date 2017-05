Gose, Rieder, Mrozinski mit schnellen Zeiten in Jahrgangsbestenlisten

Die schnellsten deutschen Nachwuchsschwimmer, die bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 29.05. bis 02.06. in Berlin starten dürfen, stehen fest.

Die jüngsten Schwimmer, die an den Start gehen dürfen, sind gerade mal 12 Jahre alt: Bei den jungen Damen dürfen die 60 Schnellsten über 200 m Lagen in Berlin starten. Bei den jungen Herren werden im Jahrgang 2004 und 2005 die Meister über 200 m Lagen ermittelt.

Startberechtigt über alle Strecken sind bei den Frauen die Jahrgänge 2004 bis 1998 und bei den Männern 2003 bis 1997.

Einige der jungen Schwimmerinnen und Schwimmer konnten sich mehrfach auf Platz eins der Bestenlisten in ihrem Jahrgang schwimmen und erzielten dabei sehr gute Zeiten wie zum Beispiel Isabel Gose, die auch in den Bestenlisten in der offenen Klasse ganz weit vorne zu finden ist: Im Jahrgang 2002 steht sie auf Platz 1 über die 100 m – 800 m Freistil, über die 200 m Distanz ist sie im Moment auch die schnellste deutsche Schwimmerin in der Bestenliste der offenen Klasse (Stand: 15.05.2017) in 1:59,12, über 100 m Freistil belegt sie Rang 4 in 56,17, ebenso über 400 m Freistil in 4:12,71. Isabel wird sowohl bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften sowie den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen.

Auf dem 2. Platz in der offenen Klasse steht im Moment Celine Rieder (Jahrgang 2001) über die 800 m Freistil in 8:34,97 Minuten, über 1500 m ist sie die deutsche Nr. 1 in 16:24,45 – immerhin ist dies auch der 13. Platz in der FINA Weltrangliste. Ebenso reichen ihre 4:53,62 über 400 m Lagen für Platz 4 in der TOP 100 deutschen Bestenliste.

Julia Mrozinski (Jahrgang 2000) liegt über die 200 m Schmetterling im Moment auf Platz 4 in der deutschen Bestenliste in 2:14,67 und ist Fünfte über 200 m Lagen in 2:17,68 Minuten.

Über 400 m Lagen sind einige junge Schwimmerinnen unter den TOP 10 in Deutschland: Yara Sophie Hierath (2001) auf Platz 5 in 4:53,73 und Maya Tobehn (2002) auf Rang 7 in 4:55,41 Minuten.

Mit mehreren Top Leistungen in ihren Jahrgängen auf Platz 1 stehen bei den jungen Schwimmerinnen:

Marlene Blanke – über die 200 m – 1500 m Freistil im Jahrgang 2004, Rosalie Kleyboldt (2003) auf der 100 m , 200 m , 1500 m Freistilstrecke, 100 m und 200 m Schmetterling und 400 m Lagen. Liv-Kathy Göbel dominiert die Rückenstrecken im Jahrgang 2003, Malin Grosse die Bruststrecken im Jahrgang 2002, Maya Tobehn ist ganz vorne über die 50 m und 100 m Schmetterling sowie die 200 m und 400 m Lagen.

Bei den 17-Jährigen liegt Lea Boy ganz vorne über die 400 m – 1500 m Freistil, Angelina Köhler ist zur Zeit die Schnellste über 50 m, 100 m Freistil sowie 50 m und 100 m Schmetterling. Leonie Kullmann konnte sich im Qualifizierungszeitraum auf Platz 1 im Jahrgang 1999 über 100 m – 800 m Freistil sowie 400 m Lagen schwimmen. Maxine Wolters dominierte die Rückenstrecken.