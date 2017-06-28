Glenmark 34th Sub-Junior National Championship Day 1 Results – Hindi

From 28th June To 30th June 2017 The Glenmark 34th Sub-Junior National Aquatic Championship Organized By Swimming Federation Of India Is Held At Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi, Pune, Maharashtra.
- From Wed, Jun 28, 2017 8:00 AM To Fri, Jun 30, 2017 8:00 PM
- Shiv Chhatrapati Sports Complex, Swimming Pool, Balewadi, Pune, Maharashtra
Here Is The Final Start-list And Final Results Of Day 1:-
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 1 Boys, 200m Freestyle III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 2:05.11 SANJAY C.J KAR INDORE,M.P. 2014
Final
|1 Sriram J TAMILNADU- 2:25.55
|2 R AKSHAYA SHET KARNATAKA -2:23.52
|3 Krishna Pranav S TAMILNADU -2:19.52
|4 Shoan GANGULY GOA- 2:09.00
|5 Mayank SOLANKI DELHI -2:18.56
|6 Devansh PARMAR GUJARAT -2:22.23
|7 Dhyaan M KARNATAKA- 2:24.21
|8 Pranjal PATRA BENGAL- 2:25.72
Reserves
Anshuman JHINGRAN MAHARASHTRA 2:26.20
Ansu KAR BENGAL 2:26.47
Event 2 Girls, 200m Freestyle III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 2:17.52 MONIQUE GANDHI MAH BANGALORE, KARNATAKA 2010
Final
|1 Bhavya SACHDEVA DELHI -2:29.73
|2 Samanvitha R KARNATAKA -2:27.56
|3 SHAKTHI BALAKRISHNAN TAMILNADU -2:26.87
|4 Aanya WALA MAHARASHTRA -2:23.66
|5 Apeksha FERNANDES MAHARASHTRA -2:24.83
|6 Jedidah A KARNATAKA- 2:27.27
|7 Mugilavanika K TAMILNADU -2:29.70
|8 Aastha BORDOLOI ASSAM -2:30.91
Reserves
Dekalu Th. PANMEI MANIPUR 2:31.52
Krtyalakshmi Sajith TAMILNADU 2:32.24
Event 3 Boys, 50m Backstroke IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 34.88 Utkarsh GOR MAHARASHPTURNE 2017
Final
|1 Theerdhu Samadev M A.P. -38.64
|2 Basit AHMED ASSAM -38.25
|3 Rithish VIKRAM D KARNATAKA -37.01
|4 Utkarsh GOR MAHARASHTRA -34.88
|5 S. Athouba MEITEI MANIPUR- 36.78
|6 Rishabh DAS MAHARASHTRA -37.29
|7 Robin SEN DELHI -38.49
|8 Krish SUKUMAR KARNATAKA -39.25
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 3, Boys, 50m Backstroke, Final
Reserves
Sanskar BHUYAN ASSAM 39.43
Subhojit DWARI BENGAL 39.45
Event 4 Girls, 50m Backstroke IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 35.51 Ridhima VEERENDRA KUMAR KARNATAKPAUNE 2017
Final
|1 . ADHVIKA ASGHAR KERALA -40.13
|2 Sanjana PALA MAHARASHTRA- 39.60
|3 JAHNABI KASHYAP ASSAM -38.49
|4 Ridhima VEERENDRA KUMAR KARNATAKA -35.51
|5 Aashna ASHWIN MATTUR KARNATAKA -38.12
|6 Haasini Prabhakar TAMILNADU -39.49
|7 Anushka SALASKAR MAHARASHTRA- 40.03
|8 Pritha DEBNATH BENGAL- 40.59
Reserves
Suhani JAIN U.P. 41.65
Diya PATEL GUJARAT 42.33
Event 5 Boys, 100m Butterfly III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 1:03.65 SANJAY C.J KAR INDORE,M.P. 2014
Final
|1 DISHANT BURAGOHAIN ASSAM -1:09.62
|2 Utkarsh S PATIL KARNATAKA -1:08.55
|3 Sahil LASKAR BENGAL -1:04.84
|4 Shoan GANGULY GOA -1:04.16
|5 ANUBHAB PARASHAR ASSAM -1:04.74
|6 Shreyas V KARNATAKA- 1:08.36
|7 Anvesh PRASADE MAHARASHTRA -1:09.52
|8 Ridhraj SINGH DELHI -1:10.79
Reserves
Anshuman JHINGRAN MAHARASHTRA 1:12.35
Anshav JINDAL PUNJAB 1:17.10
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 6 Girls, 100m Butterfly III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 1:09.72 SHERLYN MEGHANA DEVADASANA TAM BANGALORE, KARNATAKA 2010
Final
|1 Medha VENKATESH KARNATAKA 1:16.53
|2 SHAKTHI BALAKRISHNAN TAMILNADU 1:14.18
|3 Jedidah A KARNATAKA 1:13.92
|4 Palak DHAMI MAHARASHTRA 1:10.37
|5 Sanjiti SAHA MAHARASHTRA 1:10.46
|6 Mugilavanika K TAMILNADU 1:14.04
|7 LAVLEEN DAS ASSAM 1:16.15
|8 Dhara PATEL GUJARAT 1:17.82
Reserves
Sima MANNA BENGAL 1:19.70
Deeti THAKKAR GUJARAT 1:21.35
Event 7 Boys, 50m Freestyle IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 30.09 ABIGYAN DUTTA ASSAM INDORE,M.P. 2014
Final
|1 Alaister SAMUEL REGO KARNATAKA 33.04
|2 Saksham PANWAR DELHI 32.77
|3 S. Athouba MEITEI MANIPUR 32.51
|4 Utkarsh GOR MAHARASHTRA 30.65
|5 Basit AHMED ASSAM 31.71
|6 Sanjeev Athavan K TAMILNADU 32.52
|7 Lucky VERMA M.P. 32.96
|8 Sanskar BHUYAN ASSAM 33.19
Reserves
Sampath Kumar Yadav G A.P. 33.20
Rithish VIKRAM D KARNATAKA 33.32
Event 8 Girls, 50m Freestyle IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 31.72 Sanjiti SAHA PUNE, 2015
Final
|1 Pritha DEBNATH BENGAL 34.52
|2 Kshama IYER MAHARASHTRA 33.75
|3 Haasini Prabhakar TAMILNADU 32.67
|4 Ridhima VEERENDRA KUMAR KARNATAKA 31.94
|5 JAHNABI KASHYAP ASSAM 32.21
|6 Aashna ASHWIN MATTUR KARNATAKA 33.43
|7 Sawar AKUSKAR MAHARASHTRA 34.46
|8 Diya PATEL GUJARAT 34.57
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 8, Girls, 50m Freestyle, Final
Reserves
Suhani JAIN U.P. 34.67
Arhee BURAGOHAIN ASSAM 34.89
Event 9 Boys, 50m Breaststroke III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 34.87 Swadesh MONDAL BENGAL BANGALORE, KARNATAKA 2016
Final
|1 MD. REHAN MIRZA ASSAM 36.94
|2 Pranav BARATHI KARNATAKA 36.69
|3 Jashua Thomas TAMILNADU 36.51
|4 Surabin REANG TRIPURA 35.09
|5 Mahananda THOKCHOM MANIPUR 36.13
|6 Adith SMARAN OLETY KARNATAKA 36.55
|7 Suraj CHAUHAN U.P. 36.82
|8 Yuvraj CHAKRAVORTY ASSAM 37.77
Reserves
Shubhojeet GUPTA BENGAL 38.27
Sayan BHOWMIK BENGAL 38.37
Event 10 Girls, 50m Breaststroke III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 36.23 Vedika AMIN MAHARASHPTURNE 2017
Final
|1 Shriya Ishwar Prasad TAMILNADU 39.73
|2 Nagagreeshmini V A.P. 39.42
|3 Apeksha FERNANDES MAHARASHTRA 38.42
|4 Vedika AMIN MAHARASHTRA 36.23
|5 Samara A CHACKO KARNATAKA 38.25
|6 Manali MISRA ASSAM 39.39
|7 Aastha BORDOLOI ASSAM 39.69
|8 Mridula Kreshna TAMILNADU 40.65
Reserves
Bhumi GUPTA CHHATTTISGARH 41.26
Swastika PATRA BENGAL 41.77
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 11 Girls, 4 x 50m Freestyle IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 2:11.30 MAHARASHTRA PUNE, 2015
Final
|1 KARNATAKA 1 KARNATAKA 11:11.11
|2 KERALA 1 KERALA 11:11.11
|3 MAHARASHTRA MAHARASHTRA 11:11.11
|4 GOA 7 GOA 11:11.11
|5 TAMILNADU 1 TAMILNADU 11:11.11
|6 ASSAM 1 ASSAM 11:11.11
|7 A.P. 1 A.P. 11:11.11
|8 DELHI 1 DELHI 11:11.11
Event 12 Girls, 4 x 50m Freestyle III
28-06-2017 Startlist Final
NMR 1:59.84 MAHARASHTRA MAHARASHPTURNE 2017
Final
|1 DELHI 1 DELHI 2:17.18
|2 BENGAL 1 BENGAL 2:11.22
|3 ASSAM 1 ASSAM 2:08.72
|4 MAHARASHTRA 1 MAHARASHTRA 1:59.84
|5 KARNATAKA 1 KARNATAKA 2:01.96
|6 TAMILNADU 1 TAMILNADU 2:10.94
|7 U.P. 2 U.P. 2:16.23
|8 KERALA 1 KERALA 2:18.98
Reserves
PUNJAB PUNJAB 2:20.01
GOA 5 GOA 2:20.39
Event 13 Boys, 4 x 50m Freestyle IV
28-06-2017 Startlist Final
NMR 2:04.92 MAHARASHTRA MAH INDORE,M.P. 2014
Final
|1 BENGAL 1 BENGAL 2:20.72
|2 A.P. 1 A.P. 2:18.16
|3 DELHI 1 DELHI 2:12.72
|4 MAHARASHTRA 1 MAHARASHTRA 2:09.55
|5 ASSAM 1 ASSAM 2:11.59
|6 KARNATAKA 1 KARNATAKA 2:14.89
|7 KERALA 1 KERALA 2:20.33
|8 GUJARAT 1 GUJARAT 2:30.29
Reserves
PUNJAB 1 PUNJAB 2:31.17
GOA 3 GOA 2:37.42
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 10 Girls, 50m Breaststroke III
28-06-2017 Results Final
NMR 36.23 Vedika AMIN MAHARASHPTURNE 2017
Final
- Vedika AMIN 05 MAHARASHTRA 36.49 527
- Samara A CHACKO 05 KARNATAKA 36.98 506
- Apeksha FERNANDES 05 MAHARASHTRA 37.85 472
- Manali MISRA 05 ASSAM 38.39 452
- Shriya Ishwar Prasad 06 TAMILNADU 38.56 446
- Aastha BORDOLOI 05 ASSAM 39.13 427
- Nagagreeshmini V 05 A.P. 39.46 416
- Mridula Kreshna 05 TAMILNADU 40.88 375
Event 11 Girls, 4 x 50m Freestyle IV
28-06-2017 Results Final
NMR 2:11.30 MAHARASHTRA PUNE, 2015
Final
- KARNATAKA 1 KARNATAKA 2:12.76 385
- Aashna ASHWIN MATTUR 07
- Rishika U MANGALE 07
- Avni VISHWAS 07
- Ridhima VEERENDRA KUMAR 07
- ASSAM 1 ASSAM 2:17.08 349
- JAHNABI KASHYAP 07
- Arista SAIKIA 08
- Arhee BURAGOHAIN 08
- SYEDA NEEDA ARNAZ 08
- MAHARASHTRA MAHARASHTRA 2:18.62 338
- Sawar AKUSKAR 07
- Devanshi DESAI 07
- Zara BAKSHI 07
- Kshama IYER 07
- TAMILNADU 1 TAMILNADU 2:20.67 323
- Preshetha P 07
- Sarojini Saminathan 08
- Roshini B 08
- Haasini Prabhakar 07
- KERALA 1 KERALA 2:29.41 270
- ARYA 07 .
- ROSE MARIA BABY 07
- M OSHIN 07
- ADHVIKA ASGHAR 07
- DELHI 1 DELHI 2:29.66 268
- Ananya RAWAT 08
- Manya BIST 07
- Suhani Rachel SHARMA 07
- Harshita LAKHINA 07
- A.P. 1 A.P. 2:40.94 216
- Nainika D 08
- Madhumathi B 07
- Pavani Sarayu N 08
- Susmitha K 07
- GOA 7 GOA 2:42.99 208
- Hansika VELUSKAR 08
- Sourabhi NAIK 08
- Zarah Iyesha SAYED 07
- Niranjani BORDE 08
34th GLENMARK SUB-JUNIOR NATIONAL AQUATIC CHAMPIONSHIPS-2017
PUNE, 28- – 30-6-2017
Event 12 Girls, 4 x 50m Freestyle III
28-06-2017 Results Final
NMR 1:59.84 MAHARASHTRA MAHARASHPTURNE 2017
Final
- MAHARASHTRA 1 MAHARASHTRA 1:59.40 529
NMR
- Sanjiti SAHA 05
- Apeksha FERNANDES 05
- Palak DHAMI 05
- Vedika AMIN 05
- KARNATAKA 1 KARNATAKA 2:02.52 490
- Samanvitha R 05
- Jedidah A 05
- Latiesha MANDANNA 05
- Nina VENKATESH 05
- ASSAM 1 ASSAM 2:05.30 458
- Aastha BORDOLOI 05
- LAVLEEN DAS 06
- Manali MISRA 05
- Asrita GOSWAMI 05
- BENGAL 1 BENGAL 2:09.47 415
- Srijita GHOSH 06
- Sima MANNA 05
- Nilabjaa GHOSH 05
- Asmita KARMAKAR 05
- TAMILNADU 1 TAMILNADU 2:10.42 406
- Krtyalakshmi Sajith
- 05 Akshita K 06
- Yaksha B 05
- Mugilavanika K 05
- DELHI 1 DELHI 2:17.43 347
- Ananya BIST 06
- Saanika M SHAKARAD 05
- Shreeya BHALLA 05
- Bhavya SACHDEVA 05
- U.P. 2 U.P. 2:17.95 343
- Shrishti TANDON 05
- Sharanya RANJAN 06
- Prisha PANJWANI 05
- Sneha PATNAYAK 06
- KERALA 1 KERALA 2:18.95 336
- S VARSHA 06 .
- SANAA MATHEW 05
- S BHADRA SUDEVAN 05 .
- ABHIRAMI SREEKUMAR 05
Event 13 Boys, 4 x 50m Freestyle IV
28-06-2017 Results Final
NMR 2:04.92 MAHARASHTRA MAH INDORE,M.P. 2014
Final
- MAHARASHTRA 1 MAHARASHTRA 2:09.55 280
- Utkarsh GOR 07
- Armaan JETHA 07
- Viivaan THAKUR 07
- Rishabh DAS 07
- ASSAM 1 ASSAM 2:10.01 277
- Sanskar BHUYAN 08
- BHUPRATI BURAGOHAIN 07
- Basit AHMED 07
- ANGSHUMAN KASHYAP 08
- DELHI 1 DELHI 2:14.23 252
- Saksham PANWAR 07
- Robin SEN 07
- Ranbir D SINGH 07
- Bhagya GAHLOT 07
- KARNATAKA 1 KARNATAKA 2:15.14 247
- Rithish VIKRAM D 07
- Krish SUKUMAR 07
- Samar KILLEKAR 07
- Alaister SAMUEL REGO 07
- A.P. 1 A.P. 2:17.84 233
- Deva Ganesh N 07
- Sarath M 07
- Theerdhu Samadev M
- 08 Sampath Kumar Yadav G 07
- BENGAL 1 BENGAL 2:21.31 216
- Soumen MONDAL 07
- Sagar MALICK 07
- Anish SWARNAKAR 07
- Subhojit DWARI 07
- KERALA 1 KERALA 2:25.24 199
- . ADIKESH. S.D 07 .
- SREEHARI. B 08
- . SIVANAND. B. S 07 .
- MUNDOLI HAMDI BEERAN 07
- GUJARAT 1 GUJARAT 2:26.65 193
- Dhruv TANK 08
- Heer PITRODA 08
- Soham SURTI 08
- Kunj DESAI 07
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