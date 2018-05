GAF Topped The Medal Tally -GMAAA Age Group Championships 2018

Courtesy: Nilesh Shetty

Glenmark Aquatic Foundation tops Medal tally at Glenmark GMAAA Age Group Championships 2018. Glenmark Aquatic Foundation topped the medal tally for the 3rd Year in a row at the Glenmark GMAAA Age Group Championships. GAF Swimmers won 27 Gold, 13 Silver and 13 Bronze Medals. Vedant Bapna won the runner up in the individual Championships in Boys Group I. Kiara Bangera and Ronak Sawant won the individual championships in Girls Group III and Boys Group III respectively.

Day 3 results of GAF Swimmers and list of medalists

Day3 Results Swimmer Name Swim Races Swim time Race position Group PB Manav Ashok Gupta 50 m Butterfly 00:31.58 Fourth Group I Palak Dhami 50 m Butterfly 00:31.52 Gold Group II Safwan Shaikh 50 m Butterfly 00:28.34 Fourth Group I Palak Dhami 50 m Backstroke 00:33.34 Gold Group II Devanshi Desai 50 m Butterfly 00:33.69 Bronze PB Group III 00:35.67 Kiara Uday Bangera 50 m Butterfly 00:31.93 Gold PB Group III 00:32.34 Pushya Sahajwani 50 m Butterfly 00:34.54 Fourth Group III Shreetej Sanjay Hadge 50 m Butterfly 00:35.34 Sixth Group III Mishti Vora 50 m Breaststroke 00:53.18 Out of Top 8 Group IV Sanika Navare 50 m Breaststroke 00:46.95 Fourth Group IV FT Vedant Bapna 200 m Backstroke 02:15.98 Gold NMR Group I Debeshwar Mukherjee 50 m Breaststroke 00:54.16 Out of Top 8 Group IV Nishka Mehta 400 m Individual Medley 06:10.62 Fifth Group II FT Ariaa.H.Sheth 400 m Individual Medley 05:59.94 Fourth Group II FT Utkarsh Sanjay Hadge 400 m Individual Medley 05:33.23 Gold Group I FT Kiara Uday Bangera 200 m Freestyle 02:19.75 Gold NMR PB Group III 02:21.95 Ronak Nitin Sawant 200 m Freestyle 02:19.99 Gold PB Group III 02:21.35 Ananya Avinash Pandey 200 m Breaststroke 03:07.06 Fourth Group II Utkarsh Sanjay Hadge 200 m Breaststroke 02:53.72 Bronze Group I Sanika Navare 100 m Freestyle 01:22.78 Fourth Group IV FT Mishti Vora 100 m Freestyle 01:29.14 Out of Top 8 Group IV FT Debeshwar Mukherjee 100 m Freestyle 01:24.79 Out of Top 8 Group IV FT Pushya Sahajwani 100 m Backstroke 01:24.30 Fourth Group III FT Anaya Punamiya 100 m Backstroke 01:25.70 Fifth Group III Manav Ashok Gupta 100 m Freestyle 01:04.89 Fourth Group II Vedant Bapna 100 m Freestyle 00:56.59 Bronze PB Group I 00:56.72 Safwan Shaikh 100 m Freestyle 00:58.20 Fourth PB Group I 00:58.39 Ariaa.H.Sheth 1500 m Freestyle 19:55.09 Silver Group II FT Nishka Mehta 1500 m Freestyle 20:04.15 Bronze Group II FT Ananya Avinash Pandey 1500 m Freestyle 20:04.25 Fourth Group II FT Reyan Gada 1500 m Freestyle 19:29.87 Fourth Group II Angath Sadanah 1500 m Freestyle 19:27.02 Bronze PB Group II 19:56.08 Vedaant Madhavan 1500 m Freestyle 18:49.34 Gold Group II INDIVIDUAL CHAMPIONHIPS Group I Boys Vedant Bapna Runner Up Group III Girls Kiara Bangera Winner Group III Boys RonakSawant Winner Gold Medalists (27) Swimmer Event Time Palak Dhami 50 m Butterfly 00:31.52 Palak Dhami 50 m Backstroke 00:33.34 Kiara Uday Bangera 50 m Butterfly 00:31.93 Vedant Bapna 200 m Backstroke 02:15.98 Utkarsh Sanjay Hadge 400 m Individual Medley 05:33.23 Kiara Uday Bangera 200 m Freestyle 02:19.75 Ronak Nitin Sawant 200 m Freestyle 02:19.99 Vedaant Madhavan 1500 m Freestyle 18:49.34 Vedaant Madhavan 400 m Freestyle 04:37.35 Zahra Sakarwala 50 m Breaststroke 00:41.34 Sudarshan Hasthak 200 m Butterfly 02:17.85 Pushya Sahajwani 200 m Individual Medley 02:49.99 Ronak Nitin Sawant 200 m Individual Medley 02:38.36 Palak Dhami 100 m Backstroke 01:11.25 Dev Ambokar 400 m Freestyle 04:27.96 Devanshi Desai 50 m Freestyle 00:31.70 Dev Ambokar 800 m Freestyle 09:18.54 Vedant Bapna 50 m Backstroke 00:29.08 Zahra Sakarwala 100 m Breaststroke 01:27.85 Safwan Shaikh 100 m Butterfly 01:02.63 Vedaant Madhavan 800 m Freestyle 09:45.02 Kiara Uday Bangera 100 m Butterfly 01:11.12 Ronak Nitin Sawant 100 m Butterfly 01:11.00 Palak Dhami 200 m Backstroke 02:32.02 Kiara Uday Bangera 100 m Freestyle 01:04.90 Ronak Nitin Sawant 100 m Freestyle 01:04.78 Dev Ambokar 1500 m Freestyle 18:02.99 Silver Medalists (13) Ariaa.H.Sheth 1500 m Freestyle 19:55.09 Vedaant Madhavan 50 m Freestyle 00:28.13 Angath Sadanah 400 m Freestyle 04:37.60 Utkarsh Sanjay Hadge 200 m Individual Medley 02:35.66 Dev Ambokar 200 m Butterfly 02:30.31 Vedant Bapna 100 m Backstroke 01:02.29 Kshama Bharath Iyer 50 m Freestyle 00:31.90 Mishti Vora 50 m Backstroke 00:44.74 Sudarshan Hasthak 100 m Butterfly 01:05.62 Ariaa.H.Sheth 800 m Freestyle 10:22.17 Angath Sadanah 800 m Freestyle 10:00.59 Reyan Gada 200 m Backstroke 02:40.21 Vedaant Madhavan 200 m Freestyle 02:13.15 Bronze Medalists (15) Devanshi Desai 50 m Butterfly 00:33.69 Utkarsh Sanjay Hadge 200 m Breaststroke 02:53.72 Vedant Bapna 100 m Freestyle 00:56.59 Nishka Mehta 1500 m Freestyle 20:04.15 Angath Sadanah 1500 m Freestyle 19:27.02 Ananya Avinash Pandey 400 m Freestyle 05:03.98 Sanika Navare 50 m Butterfly 00:40.68 Palak Dhami 200 m Butterfly 02:36.28 Zahra Sakarwala 200 m Individual Medley 02:54.64 Utkarsh Sanjay Hadge 400 m Freestyle 04:39.61 Ananya Avinash Pandey 800 m Freestyle 10:27.53 Kshama Bharath Iyer 100 m Freestyle 01:09.54 Vedant Bapna 200 m Freestyle 02:04.60 Ariaa.H.Sheth 200 m Freestyle 02:27.54 Angath Sadanah 200 m Freestyle 02:17.07

A total of 7 records were broken on the last day. The details of the records Ann individual championships is given below.

