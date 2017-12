Frohe Weihnachten

Ein ereignisreiches Jahr, nicht nur im Schwimmsport, geht zu Ende. Vor der Jahreswende ist am Weihnachtstag Zeit für die Familie und Freunde. Da sollte unser Lieblingssport einmal in den Hintergrund treten, es sollte Zeit sein, zum Entspannen und zum Verwöhnen und Genießen.

SwimSwam Deutsch wünscht allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit.

Klaus Dahlke

Gedanken zum Weihnachtsfest



Das Weihnachtsfest ist da und es wird klar

wieder ist ein Jahr vorbei.

Wie schnell das geht.

Nach hektischer und rastloser Zeit

die Hast und Oberflächlichkeit

ihren Höhepunkt nun erreicht.

Noch schnell ein paar Geschenke gekauft

und dann ist es vorbei mit dem Geschnauf.

Schnell noch wird resümiert,

was in diesem Jahr ist passiert.

Ruhe und Besinnlichkeit kehrt ein,

das Leben nun in einem anderen Lichte erscheint,

wenn auch nur für kurze Zeit,

aber so viel Zeit muss sein.

Ich wünsche, es wird gelingen,

diesem Kreislauf zu entrinnen und

nicht nur zum Jahresende hin

sich Zeit zu nehmen zum Innehalten und

über die großen Dinge des Lebens,

Recht und Unrecht,

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit

nachzudenken und

sich selbst und seinen Lieben,

sowie denen, die in Vergessenheit geraten sind,

Zeit zu schenken.