Franziska Weidner in 2 Finalläufen beim World Cup in Peking

Beim World Cup in Peking ist Franziska Weidner die einzige deutsche Teilnehmerin. Am heutigen Vormittag hat sie es mit ihren Leistungen in zwei Endläufe geschafft. Über 200 m Brust war sie in 2:30,41 Minuten die achtschnellste Vorlaufstarterin und über 100 m Lagen reichten ihre Zeit von 1:01,18 Minuten für den Einzug ins Finale. Sie verbesserte ihre Bestzeit von 1:01,29 somit um 0,11 Sekunden.

Franziska studiert seit 2014 an der University of Hawaii, Manoa.

Beim World Cup in Tokio, vom 9.-11.11., werden noch weitere deutsche Schwimmer teilnehmen, die zur Zeit noch im Trainingslager in Japan sind: