Finale International Swimming League Start List Info E Diretta Live

La finale della seconda stagione della International Swimming League è finalmente arrivata.

Nella Duna Arena di Budapest Cali Condors, Energy Standard, London Roar, LA Current sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo di campione della lega.

CORSIE

1 & 2 – LA Current (LAC)

3 & 4 – Cali Condors (CAC)

5 & 6 – Energy Standard (ENS)

7 & 8 – London Roar (LON)

SABATO 21 NOVEMBRE – ORE 14:00

GARE FEMMINILI DAY 1 GARE MASCHILI 1 100 FARFALLA 2 3 200 DORSO 4 5 200 RANA 6 .7 4×100 STILE LIBERO —PAUSA— 9 50 STILE LIBERO 8 11 200 MISTI 10 13 50 RANA 12 4×100 STILE LIBERO 14 —PAUSA— 15 50 DORSO 16 17 400 STILE LIBERO 18 19 4×100 MISTA 20

DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 18:00

DONNE DAY 2 UOMINI 21 100 stile 22 23 200 farfalla 24 25 100 dorso 26 27 100 misti 28 —Break— 29 200 stile 30 31 50 Farfalla 32 33 100 rana 34 35 4×100 stile libero mista 35 —Break— 36 400 misti 37 38 50m Skin Race* 39 40 4×50 Mista mixed (solo in caso di spareggio)

DIRETTA ITALIA

Negli Stati Uniti la programmazione è affidata a CBS Sports Network ( disponibile via cavo o tramite streaming digitale). Tale rete è disponibile gratuitamente via etere negli States, il che significa che i circa 120,6 milioni di famiglie con televisori, circa il 94% della popolazione americana, potranno assistere all’incontro del sabato pomeriggio.

In Italia la seconda stagione della International Swimming League sarà visibile su Sky, servizio in abbonamento e su Now Tv.

La ISL Grand Final sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo sulla piattaforma OTT di ISL (island.isl.global) in paesi senza un’emittente ufficiale.