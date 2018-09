FINA World Series: Paltrinieri Bronzo Nelle Acque Libere Cinesi

FINA/HOSA WORLD SERIES 2018

La stagione 2018/2019 del campione olimpionico e mondiale dei 1500 metri stile libero Gregorio Paltrinieri, inizia in Cina. Acque libere per Paltrinieri, che aveva preso parte alla tappa di Doha il 17 Marzo 2018.

La prima tappa del circuito fu vinta da Simone Ruffini, mentre Gregorio Paltrinieri chiuse quinto.

Alla tappa di Chun’An gareggiano anche: Matteo Furlan, Simone Ruffini e per la gara femminile Rachele Bruni.

10 KM MASCHILE

ORO Jack Burnell 1:56:34.08 ARGENTO Frederick Muffells 1:56:34.9 BRONZO Gregorio Paltrinieri 1:56:35.3

Gara entusiasmante che finisce al fotofinish. Jack Burnell, vince con il margine di un centesimo di secondo su Frederick Muffells.

Bronzo con il tempo di 1:56:35.3 il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri, che lascia dietro il favorito olandese Ferry Weeterman.

Bronzo importante per Paltrinieri che punta alla preparazione di questa gara alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Dopo la gara, Paltrinieri ha dichiarato: “E’ stata una gara dura e combattuta con l’acqua calda a 29 gradi e mezzo.

Il primo giro ero ultimo con gli altri 50 metri avanti, ma era sotto controllo li vedevo, li controllavo e non facevo fatica. Dal secondo ho iniziato a macinare senza forzare e mi sono posizionato a metà gruppone.

Da metà del terzo giro sono stato in testa e ho condotto il plotone provando una fuga lunga. Forse il mio unico rammarico è stato questo esser partito troppo presto, perchè dopo due settimane di allenamento non ho ancora questo passo. In effetti quell’allungo non è servito molto perchè non sono riuscito a sgranare il gruppo che invece m’è rimasto incollato.

Dai 500 metri eravamo in dieci ed ho cercato di sbracciare e lottare fino ai cinque metri finali dove ero ancora in testa. Al tocco sono arrivato terzo, gli altri le ultime bracciate evidentemente le hanno fatte meglio e mi hanno superato. Comunque sono contento così, ho fatto altra esperienza dopo l’altra tappa di Doha e non chiedevo di più”. (Fonte Federnuoto.it)

La stagione 2017/2018 ha visto il campione carpigiano sperimentare anche le acque libere, dopo il periodo di allenamento in Australia.

Alla fine della scorsa estate Gregorio è partito verso l’Australia, iniziando un lungo periodo di allenamento insieme a Mack Horton.

L’obiettivo del campione di Carpi era differenziare e provare nuove tipologie di allenamento.

Ad Aprile, in occasione dei Campionati Assoluti, Paltrinieri ci rappresentava la volontà di preparare per le Olimpiadi di Tokyo del 2020, sia le gare in vasca (800 e 1500 stile libero), che le open water (10 km).

Ai Campionati Europei di Glasgow non riusciva ad esprimersi al meglio, essendo stato colpito da un malessere il giorno prima della gara dei 1500 stile libero. Riusciva in ogni caso a vincere il bronzo, dietro Florian Wellbrock (oro) e Mykhaylo Romanchuk. Nella gara degli 800 metri stile libero Gregorio Paltrinieri chiudeva secondo con il tempo di 7:45.12. Il titolo europeo veniva conquistato da Mykhaylo Romanchuck con 7:42.96.