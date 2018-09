FINA World CUP, Tag 2: Schwingenschloegl im Finale über 50m Brust

2018 FINA WORLD CUP – EINDHOVEN

Am ersten Tag des FINA World Cups in Eindhoven belegte Poul Zellmann einen dritten Platz über 400 m Freistil in 3:43,50 Minuten Fabian Schwingenschloegl wurde Siebter über 100 m Brust in 58,15 Sekunden (PB 56,87).

Auch am zweiten Tag gab es einige deutsche Starts, jedoch kam nur Fabian Schwingenschloegl über 50 m Brust in 26,79 Sekunden (PB 25,99) als Vierter ins Finale.

Poul Zellmann wird im schnellsten Lauf über 1500 m Freistil heute Abend starten. Annika Bruhn schwamm die neuntschnellste Zeit über 200 m Freistil in 1:57,27 und ist somit Reserveschwimmerin. Ihre Bestzeit liegt bei 1:55,50 Minuten. Ebenso Neunter nach den Vorlufen wurde David Thomasberger über 200 m Schmetterling in 1:56,50 Minuten (PB 1:54,15 Minuten).

Die weiteren Ergebnisse der deutschen Starter:

200 m Lagen, Alexander Kunert, 14. in 2:06,59

50 m Schmetterling, Annika Bruhn, 27. in 28,35

200 m Schmetterling, Alexander Kunert, 11. in 1:59,18

200 m Schmetterling, Poul Zellmann, 13. in 2:03,83

Heute Nachmittag stehen folgende Finalläufe auf dem Plan:

Saturday September 29 – Finals