FINA World Cup in Peking: Weidner 7. im Finale über 200m Lagen

2018 FINA WORLD CUP – Peking

2. – 4. November

Peking, National Aquatics Centre, Water Cube

25 m Bahn

Startlisten

Ergebnisse

Franziska Weidner konnte über 200 m Lagen am heutigen Tage ihre bisherige Bestzeit im Vorlauf von 2:20,37 auf 2:12,16 Minuten verbessern, der Lohn dafür: Die Finalteilnahme und der 7. Platz in 2:12,195 Minuten. Über 50 m Brust belegte sie den 9. Platz in 32,03 Sekunden (PB: 31,83).

In den übrigen Wettkämpfen dominierten die erfahrenen Weltcupschwimmer, die zum Teil die ganze Tour absolvieren. Über die 100 m Freistil Schmetterling bei den Damen gab es erneut den Wettstreit Sarah Sjöström gegen Ranomi Kromowidjojo. Kromowidojo konnte die 100 m Freistil in 51,51 Sekunden für sich entscheiden. Sarah Sjöström gewann die 100 m Schmetterling in 55,48 Sekunden.

Über die Bruststrecken hieß es wieder: Alia Atkinson gegen Yuliya Efimova, Atkinson hatte die Hände zuerst an der Wand über die 50 m Brust (29,16). Bei den Herren war über die 200 m Brust ein starkes Feld am Start: Kirill Prigoda war der Schnellste in 2:01,59 Minuten vor Anton Chupkov in 2:02,10 Minuten. Marco Koch ist der Weltrekordhalter mit einer Zeit von 2:00,44 Minuten. Marco Koch wird beim nächsten Stopp in Tokio am Start sein.

Die weiteren Sieger: