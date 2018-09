FINA World Cup Eindhoven: Super Stimmung, tolle Leistungen. In Fotos.

2018 FINA WORLD CUP – EINDHOVEN

Die Holländer sind eine sportbegeisterte Nation. Sowohl beim Swim Cup als auch beim FINA World Cup lassen es sich die Topschwimmer nie nehmen, vor dem heimischen Publikum anzutreten und alles zu geben. Am Samstag schrien die enthusiastischen Zuschauer ihr Team in der 4×50 m Mixed Freistilstaffel zum Sieg. Am Sonntag die 4x5o m Mixed Lagenstaffel. Bei jedem Finale Sarah Sjöström gegen Femke Heemskerk und Ranomi Kromowidjojo tobte die Menge.

Und auch den Nachwuchs verlieren die Niederländer nie aus den Augen. An allen Wettkampftagen wurden Trainingseinheiten mit den Jüngsten abgehalten und am Samstag wurde in der offiziellen Mittagspause der Pieter Cup abgehalten, bei dem Nachwuchsschwimmer im World Cup Wettkampfbecken an den Start gingen und Strecken von 25 bis 100 m schwammen. Nach jedem Rennen gab es ein Siegerinterview mit den Kleinen und natürlich verteilte Schirmherr Pieter van den Hoogenband fleißig Autogramme und machte Selfies.

ALLE FOTOS: Daniela Kapser