FINA Champions- Budapest: 1er Jour Classement des Gains

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #2 – BUDAPEST

Le premier jour de la FINA Champions swim séries s’est déroulé hier et 440 000$ ont été distribués à 52 nageurs. Il y a eu plusieurs modifications depuis que la compétition a commencé. Les relais féminins ou masculins uniquement ont été effacés et plusieurs évènements réorganisés (le 400 nage libre et le 200 nage libre ne sont plus le même jour). De plus, la FINA a décidé de récompenser le relais qui prend la 4ème place et va inclure rétrospectivement les relais mixtes de Guangzhou. Originellement, la FINA avait proposé 2,000$ pour les quatre relais mais n’a pas mentioné les différences de récompenses pour les troisièmes et avant dans la documentation finale. (On ne sait pas combien seront récompensés ces relais mais nous ferons des mise à jours des tableaux des gains lorsque nous le saurons).

En tant que rappel les prize money, gains sont récompensés de cette façon:

INDIVIDUELLES RELAIS 1ère 10 000 $ 16 000 $ 2ème 8 000 $ 12 000 $ 3ème 6 000 $ 8 000 $ 4ème 5 000 $ tbd

La Russe Yulia Efimova et la Suédoise Sarah Sjostrom ont toutes les deux remporté deux épreuves individuelles lors de la première journée à Budapest, mais Efimova a contribué au relais qui a pris la troisième place, donc elle domine pour l’instant le classement avec 22,000$. Sjostrom est juste derrière avec 20,000$, alors que le Britannique Ben Proud et la Canadienne Penny Oleksiak ont remporté tous les deux 15,000$.

Une partie des grands gagnants de la première étape et du 1er jour en Chine se sont retrouvés un peu plus bas au classement. La Hongroise Katinka Hosszu, était engagée sur trois épreuves individuelles et un relais lors de la première journée à Guangzhou, hier elle a remporté uniquement 8,000$ grâce à une deuxième place au 200 dos. De même Michael Andrew a remporté juste 6,000$ sur une épreuve par rapport à 19,000$ en Chine le 1er jour. Le dossiste Chinois Xu Jiayu part seulement avec 5,000$ avec une quatrième place au 100 dos, évènement qu’il avait remporté à Guangzhou.

1er Jour Classement des gains