Filippo Magnini Annuncia Ufficialmente Il Suo Ritorno Alle Gare

Filippo Magnini, 38 anni, ha annunciato oggi il suo ritorno al nuoto agonistico.

Magnini, ufficialmente ritiratosi dalle competizioni nel Dicembre 2017, nel 2018, era stato condannato dal Tribunale Nazionale Antidoping alla squalifica di 4 anni.

In data 27 Febbraio 2020 La Corte di Arbitrato dello Sport ha assolto Magnini da ogni accusa ed annullato la relativa squalifica.

Oggi, 9 Novembre, ha dichiarato sul suo profilo Instagram:

I’ᗰ ᗷᗩᑕK – ᔕOᑎO TOᖇᑎᗩTO

Non è stata una scelta facile ma ho deciso di tornare. Sono passato attraverso il buio, ho quasi toccato il fondo ma tutto questo al posto di buttarmi giù mi ha dato la giusta motivazione per lottare, per vincere, per tornare a gareggiare dimostrando quello che è sempre stato il mio valore sportivo. Oggi il mio sport sta soffrendo e non posso rimanere a guardare. Io torno in acqua, per me, per la mia famiglia per il mio paese. È ufficiale…ci vediamo ai blocchi di partenza. #ReMagnoIsBack .

.

Potete vedere il video pubblicato da Filippo Magnini su Instagram qui

LE PARTECIPAZIONI E MEDAGLIE INTERNAZIONALI

OLIMPIADI:

2004 ATENE: Bronzo con la 4×200 stile libero

con la 4×200 stile libero 2008 PECHINO

2012 LONDRA

CAMPIONATI DEL MONDO:

2003 BARCELLONA

2005 MONTREAL: Oro nei 100 stile libero (48.12)

nei 100 stile libero (48.12) 2007 MELBOURNE: Oro nei 100 stile libero (48.43), Argento con la 4×100 stile libero

nei 100 stile libero (48.43), con la 4×100 stile libero 2009 ROMA

2011 SHANGHAI

2015 KAZAN: Bronzo conla 4×100 stile libero

MONDIALI IN VASCA CORTA:

2006 SHANGHAI: Argento 100 stile libero (47.31), Argento 200 stile libero (1:43.78), Oro 4×100 stile libero, Or o 4×200 stile libero

100 stile libero (47.31), 200 stile libero (1:43.78), 4×100 stile libero, o 4×200 stile libero 2008 MANCHESTER: Argento 100 stile libero (46.70), Bronzo 4×200 stile libero

100 stile libero (46.70), 4×200 stile libero 2010 DUBAI

2014 DOHA: Argento con la 4×200 stile libero, Bronzo con la 4×50 stile libero

CAMPIONATI EUROPEI:

2004 MADRID: Oro 1 00 stile libero (48.87), Bronzo 200 stile libero (1:48.69), Oro 4×100 stile libero, Oro 4×200 stile libero

00 stile libero (48.87), 200 stile libero (1:48.69), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero 2006 BUDAPEST: Oro 100 stile libero (48.79), Bronzo 200 stile libero (1:47.57), Oro 4×100 stile libero, Oro 4×200 stile libero

100 stile libero (48.79), 200 stile libero (1:47.57), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero 2008 EINDHOVEN: Bronzo 100 stile libero (48.53), Argento 4×100 stile libero, Or o 4×200 stile libero

100 stile libero (48.53), 4×100 stile libero, o 4×200 stile libero 2010 BUDAPEST

2012 DEBRECEN: Oro 100 stile libero (48.77), Argento 4×100 stile libero, Argento 4×200 stile libero, Oro 4×100 mista

100 stile libero (48.77), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero, 4×100 mista 2014 BERLINO: Bronzo 4×100 stile libero

4×100 stile libero 2016 LONDRA: Argento 4×100 stile libero, Bronzo 4×200 stile libero

EUROPEI IN VASCA CORTA:

2003 DUBLINO: Argento 100 stile (47.32)

100 stile (47.32) 2004 VIENNA: Argento 100 stile libero (47.66), Oro 200 stile libero (1:44.57)

100 stile libero (47.66), 200 stile libero (1:44.57) 2005 TRIESTE: Oro 100 stile libero (46.52), Oro 200 stile libero (1:42.89)

100 stile libero (46.52), 200 stile libero (1:42.89) 2006 HELSINKI: Oro 100 stile libero (46.81), Oro 200 stile libero (1:42.54), Bronz o 4×50 mista

100 stile libero (46.81), 200 stile libero (1:42.54), o 4×50 mista 2007 DEBRECEN: Bronzo 100 stile libero (46.90), Oro 200 stile libero (1:43.50)

100 stile libero (46.90), 200 stile libero (1:43.50) 2008 FIUME: Bronzo 100 stile libero (46.62), Argento 4×50 stile libero, Oro 4×50 mista

100 stile libero (46.62), 4×50 stile libero, 4×50 mista 2009 INSTANBUL: Bronzo 4×50 stile libero

4×50 stile libero 2010 EINDHOVEN: Oro 4×50 stile libero, Argento 4×50 mista

4×50 stile libero, 4×50 mista 2011 STETTINO: Argento 200 stile libero (1:43.20)

200 stile libero (1:43.20) 2013 HERNING: Bronzo 200 stile libero (1:43.34), Argento 4×50 stile libero

200 stile libero (1:43.34), 4×50 stile libero 2015 NETANYA: Argento 4×50 stile libero

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

2005 ALMERIA: Argento 100 stile libero (49.37)

100 stile libero (49.37) 2009 PESCARA: Argento 100 stile libero (48.27), Oro 4×200 stile libero

CAMPIONATI ITALIANI