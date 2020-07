Federica Pellegrini Raccontata Da SwimSwam Italia

Federica Pellegrini ha lanciato qualche settimana fa la sua serie su Instagram: “Fede Raccontata Da”

Il suo profilo è stato riempito di 20 scatti, ognuno dei quali racconta un pezzo della sua storia. La particolarità è che la Pellegrini ha voluto che ad aprire il cassetto dei ricordi fosse chi di lei ha riempito le pagine dei giornali negli ultimi 15 anni. L’iniziativa è ricca di pezzi di un puzzle che rendono l’idea di quanto complesso possa essere raccontare per lavoro le imprese, ma anche i momenti in cui non si sale sul gradino più alto del podio, di un’atleta che ha segnato la storia di questo sport.

Il ricordo di oggi è scritto dalla nostra Aglaia Pezzato.

“Storica medaglia”. Così venne raccontato sei anni fa il bronzo conquistato da Federica Pellegrini, Aglaia Pezzato, Erika Ferraioli e Silvia Di Pietro ai Campionati del Mondo in vasca corta, che si svolsero a Doha.

Ed è così che Aglaia lo racconta:

Doha 2014.