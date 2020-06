“Fede Raccontata Da”: Le Parole Dei Giornalisti Per Raccontare Federica

View this post on Instagram

Ha vinto tanto Federica, ma il ricordo che mi porto dentro è quello di un secondo posto. Era l’estate del 2004 e ad Atene lei si presentava al mondo. Le ho parlato, l’ho vista in acqua e ho pensato: questa ragazza non ha paura della vita, le va incontro, la sfida. Seconda, argento olimpico a 16 anni. In un colpo entrava nel futuro. Mi sembrava così forte, sicura. Poi, in alcune delle nostre chiacchierate, ho scoperto che anche lei aveva incubi, dubbi. Quando cinque anni dopo si è presa Roma e il Mondiale, l’ho incontrata nella pancia del Foro Italico. Quella sera ho capito quale fosse il suo antidoto alle nuvole scure che il successo fa passare sulla testa dei vincitori. Eravamo seduti l’una difronte all’altro, a un paio di metri da noi c’era Alberto Castagnetti. Ascoltava, senza mai intervenire. Quell’uomo era capace di capirla con uno sguardo. Ho avuto la fortuna di conoscere la travolgente forza della campionessa e il candore di una donna che lotta con le sue paure. Federica non si è mai nascosta. E io di questo, le sono grato. #federaccontatada Dario Torromeo (ex inviato Corriere dello Sport) ph by @ross197a