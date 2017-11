FEDERICA PELLEGRINI nella campagna di prevenzione dei Tumori femminili

E’ stata presentata oggi, nella sede di Roma del CONI, la nuova campagna “Prevenzione oncologica femminile” ideata e realizzata dalla Fondazione Insieme contro il Cancro Onlus.

La campagna, patrocinata dal CONI e dal Ministero della Salute, ha una testimonial d’eccezione.

Federica Pellegrini, l’atleta più rappresentativa del nuoto italiano, da anni ci ha abituati alla sua partecipazione a campagne di sensibilizzazione verso problematiche sociali che riguardano la salute e la prevenzione.

Nel 2016 l’abbiamo ammirata nel Calendario realizzato in favore dell’Aipi, l’Associazione ipertensione polmonare italiana onlus. Il Calendario nacque come campagna di sensibilizzazione nei confronti dell’ipertensione polmonare, una patologia che in Italia colpisce ogni anno circa tremila soggetti, l’80% dei quali sono donne.

Quest’anno Federica non smentisce la sua attenzione verso le problematiche sociali che riguardano la salute e diventa la testimonial della Prevenzione Oncologica Femminile.

Nello spot le due “Federica” si trovano faccia a faccia: la donna e la sportiva insieme per proteggere la salute femminile contro l’insorgenza dei tumori.

“Fin da piccola il nuoto è stata la mia grande passione; in carriera ho vinto 14 titoli Europei, ho vinto anche cinque titoli mondiali, la mia vittoria più bella è stata essere la prima italiana a vincere un oro Olimpico nel nuoto; Io invece (risponde la Federica “donna”) ho deciso di non fumare, di aderire a tutte le campagne di vaccinazione, come quella contro il Papilloma Virus, e a tutti gli screening , come pap test e mammografia. sono tra le tante italiane che sempre più osservano un corretto stile di vita in termini di alimentazione e movimento fisico”.

Lo spot si conclude con lo slogan

“la prevenzione, una vittoria alla portata di tutte”

In pochi secondi lo spot girato da Federica Pellegrini abbraccia e focalizza i punti essenziali: stile di vita, abitudini, diagnosi precoce. La prevenzione e la lotta per i tumori femminili partono dal cambiamento del proprio stile di vita e da un’accurata ed attenta prevenzione, che può attuarsi soltanto informando le donne sulla facilità, sull’accesso e sull’importanza fondamentale di eseguire screening ed esami diagnostici con regolarità.

Il video verrà condiviso sui canali social e sul web, mentre negli studi medici sarà possibile trovare un opuscolo informativo sulla campagna.

Alla presentazione Federica ha dichiarato: “La prevenzione è un traguardo alla portata di tutti e può aiutare a vincere una gara difficile come quella contro i tumori. Bisogna rispettare fin dall’adolescenza alcune semplici regole e, dopo una certa età, sottoporsi regolarmente agli screening oncologici che possono essere salvavita. Da sportiva so quanto è fondamentale avere cura del proprio corpo e condurre una vita nel segno della salute e del benessere. Proprio per questo ho accettato con grande entusiasmo di partecipare a questa importante campagna”

Alla presentazione sono intervenuti sull’argomento il Presidente della Fondazione, Prof. Francesco

Cognetti, la dott.ssa Nicoletta Luppi, Presidente di MSD Italia, ed il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale, nel corso del suo intervento, ha dichiarato: “Sosteniamo con forza progetti mirati a sensibilizzare sul ruolo degli stili di vita sani. I cittadini che praticano sport con continuità aumentano sia tra le donne che tra gli uomini, raggiungendo rispettivamente il 20,8% e il 29,7%, anche se permane una netta differenza di genere (tra i 18 e i 19 anni tocca la distanza maggiore, pari al 22,9%). Troppe ragazze smettono di fare movimento prima dei 20 anni, in realtà lo sport dovrebbe essere parte essenziale della quotidianità di ogni donna in tutte fasi della vita”.