EYOF 2019: Medaillen für Beth, Zachenhuber und Staffel

Bereits am ersten Wettkampftag (22.07.) stellten Silas Beth (Jg. 2003) und Lucie Mosdzien (Jg. 2005) neue Altersklassenrekorde auf. Beth schwamm erst im Vorlauf 3.53,80 über 400 m Freistil, im Endlauf dann nochmals schneller in 3.52,63. Mit dieser Leistung holte er die erste Silbermedaille für Deutschland.

Weiteres Edelmetall holte an Tag zwei die 4×100 Mixed Freistilstaffel in der Besetzung Manuel Kohlschmid, Timo Sorgius, Amelie Zachenhuber und Chiara Klein mit einer Zeit von 3:36,2 und dem 3. Platz.

Bronze schnappte sich Silas Beth über 1500 m Freistil mit einem neuen Altersklassenrekord. Mit der Zeit von 15:20,58 brach er den Altersklassen-Rekord auf dieser Strecke, der bereits seit 39 Jahren bestand. Lucie Mosdzien wurde Vierte über 200m Rücken in 2:14,41.

Über 200 m Brust belegte Kellie Messel (Jg. 2004) den 6. Platz in 2:32,91 Minuten am dritten Wettkampftag. Chiara Klein verpasste das Halbfinale über 200m Freistil knapp und landete in 2:04,22 Minuten auf Platz 9. Über 200m Rücken konnte Marc Nuether seine Bestzeit nicht verbessern und belegte im Halbfinale den 11. Platz in 2:07,2 Minuten. Über 200m Lagen wurde Cedric Büssing in 2:08,62 Achter.

Die 4x100m Freistilstaffel mit Chiara Klein, Amelie Zachenhuber, Celine Wolter und Leonie Märtens belegte in 3:51,20 den 6. Platz. Auf den 5. Platz kamen die Männer mit Manuel Kohlschmid, Timo Sorgius, Kirill Lammert und Silas Beth mit einer Zeit von 3:28,52 Minuten.

Amelie Zachenhuber holte sich im Finale über 100 m Schmetterling ihre zweite Bronzemedaille am 4. Wettkampftag. In 1:00,01 setzte sie aus deutscher Sicht ein Highlight an diesem Tag. Die Mixed Lagenstaffel schlug im Finale als Fünfte an in der Besetzung Marc Nüther, Kellie Messel, Kirill Lammert und Chiara Klein.

Am letzten Wettkampftag werden Lara Seifert über 200 m Lagen, Kellie Messel über 100 m Brust und Timo Sorgius über 200 m Freistil zu sehen sein. Ebenfalls gehen die 4x100m Lagenstaffeln an den Start.

Im Medaillenspiegel steht Deutschland mit bisher 5 Medaillen auf Platz 12. (Quelle: https://eyofbaku2019.com/en/page/full-schedule-table)