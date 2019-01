Energy Standard All’Euro Meet Con Kolesnikov-Proud-Romanchuk-Sjostrom

EURO MEET Lussemburgo 2019

25-27 gennaio 2019

Lussemburgo

Vasca lunga 50 m

Sito web dell’evento

Dopo l’annuncio della presenza di Katinka Hosszu e David Verraszto, anche l’Energy Standard Club comunica i nomi degli atleti che parteciperanno all’Euro Meet in Lussemburgo.

Dopo la conferma di Sarah Sjostrom, si aggiungono il russo Kliment Kolesnikov, gli uscraini Sergiy Frolov e Mykhailo Romanchuk, e gli inglesi Ben Proud e Georgia Davies.

Atleti che sono stati protagonisti indiscussi del 2018. Kolesnikov ha stabilito il Record del mondo nei 50 metri dorso, Romanchuk si è imposto nelle distanze lunghe sia in vasca lunga che in corta. In particolare, agli ultimi Mondiali in vasca corta di Hangzhou, ha stabilito il record dei campionati. Il suo tempo sui 1500 metri stile libero, 14:09.14 lo ha elevato a secondo performer della storia.

Per chiudere in bellezza, Ben Proud è uno dei più veloci al mondo nei 50 stile libero e 50m farfalla, mentre Georgia Davies è la campionessa europea in carica nei 50 metri dorso.

Tutti i risultati dell’Euro Meet 2019 saranno validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali in vasca lunga di Gwangju.

MONTEPREMI

GARE INDIVIDUALI E STAFFETTE

1 °: € 300, –

2 °: € 200, –

3 ° classificato: € 100, –

MIGLIOR PRESTAZIONE MASCHILE E FEMMINILE (PUNTEGGIO FINA)

1 °: € 1250, –

2 °: € 1000, –

3 °: € 500, –

MIGLIORE PRESTAZIONE MASCHILE E FEMMINILE DI ATLETA LUSSEMBURGHESE

1 °: € 500, –

RECORDS

World Record: € 3.000, –

Record Europeo: € 2.000, –

Record-Manifestazione: € 300, –

CLASSIFICA A SQUADRE