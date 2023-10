Emory Men, Kenyon Women Lead D-III Rankings in First CSCAA Top 25 Poll of Season

Emory and Kenyon are separated by 10 points or less on both the men’s and women’s side atop the first College Swimming and Diving Coaches Association of America (CSCAA) Division III poll released last week.

The top three teams on the men’s side are the same as the results from last season’s NCAA Championships, with Emory (421 points) just barely edging out Kenyon (412) and Chicago (408). After finishing 6th last season, MIT sits 4th in the season-opening rankings.

The women’s poll saw a little shake-up as defending champion Denison is only ranked 3rd (351 points) behind No. 2 Emory (359) and No. 1 Kenyon (369), which placed 3rd last season after winning the team title in 2022 to snap Emory’s 10-year winning streak.

Division III Men’s Top 25

Rank Prev Team Points 1 NA Emory 421 2 NA Kenyon 412 3 NA Chicago 408 4 NA MIT 370 5 NA NYU 342 6 NA Williams 329 7 NA Denison 317 8 NA WashU 316 9 NA Tufts 289 10 NA Carnegie Mellon 262 11 NA TCNJ 234 12 NA Calvin 226 13 NA Pomona-Pitzer 217 13 NA Claremont-Mudd-Scripps 217 15 NA Johns Hopkins 187 16 NA Colby 144 17 NA RIT 137 18 NA Hope 127 19 NA Bowdoin 125 20 NA SUNY Geneseo 115 21 NA Swarthmore 63 22 NA Conn College 57 23 NA Case Western Reserve 47 24 NA Bates 44 25 NA Rowan 31

Also receiving votes: Trinity (TX) (25), Whitman (10), Trinity (TX) (5), Wheaton (IL) (4)

Division III Women’s Top 25

Rank Prev Team Points 1 NA Kenyon 369 2 NA Emory 359 3 NA Denison 351 4 NA Williams 324 5 NA Chicago 316 6 NA Tufts 304 7 NA NYU 280 8 NA Johns Hopkins 270 9 NA MIT 257 10 NA Hope 243 11 NA Pomona-Pitzer 221 12 NA Carnegie Mellon 210 13 NA Claremont-Mudd-Scripps 195 14 NA Case Western Reserve 172 15 NA Bowdoin 156 16 NA WashU 141 17 NA Swarthmore 140 18 NA Amherst 123 19 NA Trinity U 113 20 NA Calvin 101 21 NA Bates 66 22 NA SUNY Geneseo 62 23 NA Washington & Lee 45 24 NA Middlebury 30 25 NA Gettysburg 27

Also receiving votes: N/A

D-III Men’s Regional Ranks

CENTRAL 1 Kenyon 2 Chicago 3 Denison 4 Calvin 5 Hope 6 Case Western 7 Gustavus Adolphus 8 John Carroll 9 UW-Eau Clair 10 UW-Stevens Point

MIDWEST-SOUTH-WEST 1 Emory 2 WashU 3 Claremont Mudd Scripps 4 Pomona-Pitzer 5 Johns Hopkins 6 Trinity (TX) 7 Cal Tech 8 Washington and Lee 9 Rhodes 10 Bridgewater

NORTHEAST-NORTH 1 MIT 2 NYU 3 Williams 4 Tufts 5 Colby 6 Bowdoin 7 Conn College 8 Bates 9 Coast Guard 10 Amherst

NORTHEAST-SOUTH 1 Carnegie Mellon 2 TCNJ 3 RIT 4 SUNY-Geneseo 5 Swarthmore 6 Rowan 7 Ithaca 8 Gettysburg 9 Franklin and Marshall 10 Grove City

D-III Women’s Regional Ranks

CENTRAL 1 Kenyon 2 Denison 3 Chicago 4 Hope 5 Case Western 6 Calvin 7 UW-Eau Clair 8 St. Kate’s 9 Gustavus Adolphus 10 Wheaton (IL)

MIDWEST-SOUTH-WEST 1 Emory 2 Johns Hopkins 3 Pomona-Pitzer 4 Claremont Mudd Scripps 5 WashU 6 Trinity (TX) 7 Washington and Lee 8 UC Santa Cruz 9 Rhodes 10 Centre

NORTHEAST-NORTH 1 Williams 2 Tufts 3 NYU 4 MIT 5 Bowdoin 6 Amherst 7 Bates 8 Middlebury 9 Wheaton (MA) 10 Springfield