DMS: Leonie Beck, Christian Diener mit besten Einzelleistungen

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften

Die Leistungen bei dem Deutschen Mannschaftsmeisterschaften werden nach der FINA Punktetabelle bewertet.

Mehr als 900 Punkte konnten heute Leonie Beck über 400 m Freistil (905 Punkte, SV Würzburg 05) mit einer Zeit von 3:59,12 Minuten holen sowie Christian Diener über 100 m Rücken in 50,12 Sekunden (928 Punkte) für dem Potsdamer SV. Stark auch die Zeit von Marco Koch über 200 m Brust in 2:03,74 Minuten und 922 auf das Punktekonto der SG Franfurt, für die der 29-Jährige seit einigen Monaten startet.

Fleißige Punktesammler waren weiterhin Reva Foos für die SG Frankfurt über 200 m Freistil (1:56,85, 844 Points) und über 400 m Freistil in 4:06,88 Minuten und 857 Punkten. Ebenfalls für die SG Frankfurt holte Sarah Köhler 841 Punkte über 800 m Freistil (8:27,79).

Für die SV Nikar Heidelberg erreichte Isabel Gose 842 Punkte über die 200 m Freistil in 1:56,38 Minuten. Ein junges Talent steuerte ebenfalls wertvolle Punkte bei, die 15-jährige Zoe Vogelmann mit guten Leistungen über die 100 m Brust in 1:10,55 Minuten und die 100 m Freistil in 55,48 Sekunden.

Die Neckarsulmer Sportunion schickte mit Fabian Schwingenschlögl den im Moment schnellsten deutschen Schwimmer über 100 m Brust an den Start: 878 Punkte für seine Zeit von 58,07 Sekunden. Sergiy Frolov schnappte sich 856 Punkte für seine Zeit von 14:52,84 Minuten für die Neckarsulmer über 1500 m Freistil.

Viele wichtige Punkte für den SV Würzburg holte Sören Meißner über 1500 m Freistil in 14:45,51 Minuten – 878 Punkte aufs Teamkonto.

Nicht am Start in Essen sind wohl Florian Wellbrock und Franziska Hentke (SV Magdeburg), sowie Damian Wierling (SG Essen). Ebenfalls könnte Marius Kusch für die Essener starten, aber er ist in den USA bei den NCAA Collegemeisterschaften eingespannt. Aliena Schmidtke, ebenfalls SC Magedburg, trainiert auch in den USA, in Florida und ist nicht in Essen am Start.