DMS: Leipzig und München steigen bei den Damen auf

Das neunköpfige Damen Team der SSG Leipzig hat mit 18.159 Punkten den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft, dies ist ein neuer Punkterekord in der 2. Bundesliga. Trainer Frank Embacher: “Ich freue mich natürlich für die Mädels und dass unser Konzept der Startgemeinschaft gegriffen hat. Das zeigt, dass man hier in Leipzig gemeinsam etwas bewegen kann. Wir sind jetzt in Vorleistung gegangen und haben gezeigt, dass wir in Deutschland oben mitmischen können. Jetzt wäre es toll, wenn Leipzig, der LSB und die anderen Akteure nachziehen und uns ihr Vertrauen schenken, um zu zeigen, dass der Schwimmsport in Leipzig eine feste Heimat hat.“

Nach dem Wechsel von Frank Embacher von Halle/Saale nach Leipzig hat sich einiges getan, z.B. wechselten Johanna Friedrich und Lia Neubert nach Leipzig.

Der Sportclub Riesa trat in die SSG Leipzig ein, so dass die mehrfache Deutsche Jahrgangsmeisterin Lea Marsch ebenfalls für Leipzig startet.

Im Aufsteigerteam der SSG Leipzig schwimmen: Antonia Flick, Johanna Friedrich, Louise Fuierer, Lucie Kühn, Lea Marsch, Lia Neubert, Marie Pietruschka, Isabelle Ramolla, Juliane Reinhold, Trainer: Frank Embacher.

2. Bundesliga Damen SÜD mit den Aufsteigern SSG Leipzig und SG Stadtwerke München:

Verein Punkte Bemerkung alle Angaben ohne Gewähr 1. SSG Leipzig 18.159 Aufstieg in die 1.BL 2. SG Stadtwerke München 17.399 (+ 760) Aufstieg in die 1.BL 3. DSW 1912 Darmstadt I 17.179 (+ 220) 4. SC Wiesbaden 1911 16.813 (+ 366) 5. SG Region Karlsruhe I 16.076 (+ 737) 6. SG Mittelfranken 16.040 (+ 36) 7. SG Regio Freiburg 15.956 (+ 84) 8. Swimteam HedDos 15.842 (+ 114) 9. Hofheimer SC 15.716 (+ 126) 10. SC Chemnitz v.1892 15.448 (+ 268) 11. EOSC Offenbach 15.027 (+ 421) ? 12. SV Gelnhausen I 14.915 (+ 112) ?

2. Bundesliga, WEST

Verein Punkte Bemerkung alle Angaben ohne Gewähr 1. VfL Gladbeck 1921 e.V. 17.015 2. SG Bayer 16.385 (+ 630) 3. SG Ruhr 15.663 (+ 722) 4. SG Gladbeck / Reckl. 15.650 (+ 13) 5. SG Essen II 15.633 (+ 17) 6. TPSK 1925 15.434 (+ 199) 7. SG Schwimmen Münster 15.432 (+ 2) 8. 1. Paderborner SV 15.066 (+ 366) 9. Wfr. Bielefeld 14.871 (+ 195) 10. SG Rhein-Erft Köln 14.521 (+ 350) ? SV Blau-Weiß Bochum 14.521 (+ 0) ? 12. SG Gelsenkirchen 13.054 (+ 1467) ?

2. Liga NORD

Verein Punkte Bemerkung alle Angaben ohne Gewähr 1. Berliner TSC 15.782 2. SG Stormarn Barsbüttel 15.352 (+ 430) 3. Hamburger SC 14.601 (+ 751) 4. Delmenhorster SV 14.552 (+ 49) 5. Delphin Lübeck 14.468 (+ 84) 6. SGS Bremerhaven 14.434 (+ 34) 7. ST Elmshorn 14.376 (+ 58) 8. TWG 1861 Göttingen 14.019 (+ 357) 9. SG Region Oldenburg 13.923 (+ 96) 10. SG Osnabrück 13.094 (+ 829) 11. SGS Hannover 12.892 (+ 202) ? 12. W98 Hannover II 12.017 (+ 875) ?

Quelle: https://dms-schwimmen.de/bundesliga-damen-2018/