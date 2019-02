Deutsche Mannschaftsmeisterschaften: Gute Stimmung garantiert

Am kommenden Wochenende findet die Finalrunde der deutschen Mannschaftsmeisterschaften statt.

Die 1. Bundesliga startet in Essen, die Wettkämpfe der 2. Ligen finden im ganzen Bundesgebiet statt.

Hier die Mannschaften: (Quelle: DSV)

1.Bundesliga Frauen Männer 1. SV Würzburg 05 28.250 1. SV Würzburg 05 28.913 2. SG Essen I 27.238 2. Potsdamer SV 28.652 3. SV Nikar Heidelberg 26.994 3. SG Essen I 27.825 4. SG Frankfurt 26.489 4. SG Frankfurt 27.101 5. Wfr. Spandau 04 I 25.864 5. DSW 1912 Darmstadt 26.534 6. SG Dortmund 25.303 6. SG Neukölln Berlin 26.115 7. SSG Saar Max Ritter 25.230 7. SG Stadtwerke München 26.049 8. Potsdamer SV 25.134 8. SV Halle /Saale 25.649 9. SG Neukölln Berlin 25.114 9. W98 Hannover I 25.586 10. SC Magdeburg 24.705 10. SC Magdeburg 25.284 11. SSG Leiptzig 18.159 11. Neckarsulmer Sport-Union 17.999 12. SG Stadtwerke München 17.399 12. SG Bayer 17.679 2.Bundesliga Nord Frauen Männer 1. SV Halle/Saale 24.189 1. Wfr. Spandau 04 16.675 2. W98 Hannover I 21.412 2. Berliner TSC I 15.872 3. Berliner TSC 15.782 3. TSG Huchting/Blumenthal Bremen I 15.134 4. SG Stormarn Barsbüttel I 15.352 4. Swim Team Stadtwerke Elmshorn I 15.049 5. Hamburger SC I 14.601 5. Hamburger SC I 14.798 6. Delmenhorster SV I 14.552 6. SG HT16 Hamburg I 14.665 7. SC Delphin Lübeck I 14.469 7. SC Delphin Lübeck 14.473 8. SGS Bremerhaven I 14.434 8. SGS Hannover I 14.468 9. Swim Team Stadtwerke Elmshorn I 14.376 9. SV Neptun Kiel 14.337 10. TWG 1861 Göttingen I 14.019 10. TWG 1861 Göttingen I 14.204 11. TV Jahn Wolfsburg 13.772 11. SG Region Oldenburg 13.948 12. TSG Huchting/Blumenthal Bremen 13.243 12. W98 Hannover II 13.899

2.Bundesliga West Frauen Männer 1. VFL Gladbeck 1921 17.015 1. SG Dortmund 16.808 2. SG Bayer I 16.385 2. SG Gladbeck/Recklinghausen 16.286 3. SG Ruhr I 15.663 3. SG Ruhr I 15.674 4. SG Gladbeck/Recklinghausen 15.650 4. TPSK 1925 15.496 5. SG Essen II 15.633 5. SG Oberhausen 15.466 6. TPSK 1925 I 15.434 6. SG Neuss 14.926 7. SG Schwimmen Münster 15.432 7. Aachener SV 14.897 8. 1.Paderborner SV 15.066 8. Wasserfreunde Bielefeld 14.713 9. Wasserfreunde Bielefeld 14.871 9. SG Lünen 14.605 10. SSF Bonn 14.847 10. SG Essen II 14.587 11. SG Essen III 14.734 11. Duisburger ST 13.648 12. SV Blau-Weiß Bochum 14.521 12. SG Schwimmen Münster 13.235

2.Bundesliga Süd Frauen Männer 1. DSW 1912 Darmstadt I 17.179 1. SSG Saar Max Ritter 25.241 2. Neckarsulmer Sport-Union 17.108 2. SG EWR Rheinhessen-Mainz 25.097 3. SC Wiesbaden 1911 16.813 3. SC Wiesbaden 1911 17.538 4. SG Region Karlsruhe I 16.076 4. SV Würzburg 05 II 16.701 5. SG Mittelfranken 16.040 5. SV Nikar Heidelberg 16.551 6. SG Regio Freiburg 15.956 6. SG Mittelfranken I 16.243 7. Swimteam HedDos 15.842 7. SG Regio Freiburg 15.952 8. Hofheimer SC 15.716 8. SV Schwäbisch Gmünd 15.928 9. SC Chemnitz v.1892 15.448 9. VfL Sindelfingen I 15.886 10. SG EWR Rheinhessen-Mainz 15.181 10. SSG Reutlingen/Tübingen 15.497 11. SV Würzburg 05 II 15.044 11. SG Bamberg 15.452 12. 1.Dresdner SG 14.994 12. 1.Dresdner SG 15.220

Viele deutsche Spitzenschwimmer werden am Start sein, zu rechnen ist mit Marco Koch, Philip Heintz, Sarah Köhler, Franziska Hentke, Isabel Gose, Christian Diener, Damian Wierling, Poul Zellmann, Florian Wellbrock, Jenny Mensing – um nur einige zu nennen.

In der 1. Bundesliga wird das Olympische Programm -ohne Staffeln und ohne 1500 m Freistil Damen und 800 m Freistil Herren- geschwommen und zwar in der ersten Bundesliga in drei Abschnitten, in der 2. Bundesliga in zwei Abschnitten. Pro Abschnitt das komplette Programm. Jeder Schwimmer darf fünfmal starten.

Ausrichter in Essen für die 1. Bundesliga ist die SG Essen – hier die Website: https://dms-erste-buli2019.sg-essen.de/