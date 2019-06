Deutsche Jahrgangsmeisterschaften: Zahlreiche Topleistungen durch den Nachwuchs

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2019

Knapp über ihrer persönlichen Bestzeit von 2:14,04 Minuten blieb Zoe Vogelmann (SV Nikar Heidelberg, Jg. 2003) bei ihrem Titelgewinn über 200 m Lagen in 2:14,42 Minuten. Sie schwamm die schnellste Zeit des Abends bei den Frauen. Vogelmann wird die deutschen Farben bei den Junioren-Europameisterschaften im Juli in Kasan, Russland, über diese Strecke vertreten. Sie steht auf Platz 2 in der europäischen Bestenliste der Juniorinnen (17 Jahre und jünger) und auf Platz 1 der deutschen Bestenliste 2019. Ihren fünften Titel holte sich Maya Tobehn über die 200 m Lagen in 2:15,16 Minuten ab.

Schnellster aller Finalisten bei den Männern über 200 m Lagen war Louis Dramm (Dresdner Delphine, Jg.2002) in 2:04,70 Minuten und damit seiner dritten Goldmedaille.

Auf der Freistilsprintstrecke war Amelie Zachenhuber (SC Prinz Eugen München, Jg.2004) die Schnellste in neuer persönlicher Bestzeit von 25,83. Damit hätte sie die JEM Normzeit geknackt, aber der Qualizeitraum endete bereits am 12.05.

Bei den schnellen Jungs holte sich Artem Selin (Nübad-Flipper, Jg.2002), nicht nur den Jahrgangstitel in 22,30 Sekunden, er schwamm auch die schnellste Zeit an diesem Finalabend. Selin ist für die JEM über die 50 m und 100 m Freistil qualifiziert und wird erstmalig international für Deutschland an den Start gehen, er hat auch die russische Staatsbürgerschaft.

Giulia Goerigk (SGR Karlsruhe, Jg.2002) holte sich nach ihrem Sieg über die 400 m Lagen ihren zweiten Titel über 400 m Freistil in 4:19,14 Minuten, die Bestleistung aller Finalteilnehmerinnen. Diese stellte bei den Männern Sven Schwarz (W98 Hannover, Jg. 2002) in neuer persönliche Bestzeit von 3:56,94 auf.

Alle Deutschen Jahrgangsmeisterinnen und Jahrgangsmeister, Tag 4: (Quelle: schwimm-djm.de)

50m Freistil weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2002) Wrede, Katharina 2002 SSG Braunschweig 00:26,04 Jahrgangsmeisterin (2003) Kroll, Jasmin 2003 Wasserfreunde Spandau 04 00:26,09 Jahrgangsmeisterin (2004) Zachenhuber, Amelie 2004 SC Prinz Eugen München 00:25,83 Jahrgangsmeisterin (2005) Rose, Rianne 2005 TV 1843 Dillenburg 00:26,84 Jahrgangsmeisterin (2006) Springer, Celina 2006 SG Dortmund 00:26,62 Jahrgangsmeisterin (2007) Beierling, Klara Sophie 2007 SG Berliner Wasserratten 00:28,13

400m Freistil weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2002) Goerigk, Giulia 2002 SGR Karlsruhe 04:19,14 Jahrgangsmeisterin (2003) Schönfeldt, Lara-Marie 2003 SG Neukölln Berlin 04:21,95 Jahrgangsmeisterin (2004) Seifert, Lara 2004 SC Chemnitz von 1892 04:19,48 Jahrgangsmeisterin (2005) Ditterich, Delara 2005 SV Nikar Heidelberg 04:22,87 Jahrgangsmeisterin (2006) Feldvoss, Laura 2006 SC Magdeburg 04:28,09 Jahrgangsmeisterin (2007) Gräfin von Brühl, Eva 2007 Dresdner SC 1898 04:39,79

200m Lagen weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2002) Tobehn, Maya 2002 Berliner TSC 02:15,16 Jahrgangsmeisterin (2003) Vogelmann, Zoe 2003 SV Nikar Heidelberg 02:14,42 Jahrgangsmeisterin (2004) Seifert, Lara 2004 SC Chemnitz von 1892 02:18,71 Jahrgangsmeisterin (2005) Mosdzien, Lucie 2005 SV Halle Saale 02:23,86 Jahrgangsmeisterin (2006) Prätorius, Nele 2006 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 02:24,83 Jahrgangsmeisterin (2007) Wazner, Mila 2007 SGR Karlsruhe 02:30,38

50m Freistil männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2001) Erbes, David 2001 AMTV-FTV Hamburg 00:22,99 Jahrgangsmeister (2002) Selin, Artem 2002 Nübad-Flipper 00:22,30 Jahrgangsmeister (2003) Kohlschmid, Manuel 2003 SV Wacker Burghausen 00:23,66 Jahrgangsmeister (2004) Schubert, Louis 2004 SSV Leutzsch 00:24,11 Jahrgangsmeister (2005) Zabothens, Martins 2005 PSV Cottbus 90 00:24,76 Jahrgangsmeister (2006) Pufahl, Jannes Marten 2006 SV Olympia Rostock 00:25,22 Jahrgangsmeister (2007) Konkel, Luis 2007 NSSV Delphin Neubrandenburg 00:27,44

400m Freistil männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2001) Behnke, Kevin Jan 2001 SG Neukölln Berlin 03:58,21 Jahrgangsmeister (2002) Schwarz, Sven 2002 W98 Hannover 03:56,41 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 03:57,56 Jahrgangsmeister (2004) Winkler, Kiran 2004 SC Magdeburg 04:03,74 Jahrgangsmeister (2005) Schwedler, Linus 2005 SC Magdeburg 04:11,09 Jahrgangsmeister (2006) Winkler, Kaii Liam 2006 SG Neukölln Berlin 04:23,75 Jahrgangsmeister (2007) Eichler, Alexander 2007 SC Wiesbaden 1911 04:36,24