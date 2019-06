Campus Aquae 2019 E Trofeo Nicoletti. Il Fine Settimana Del Nuoto Italiano

CAMPUS AQUAE 2019

Sabato 01 – Domenica 02 Giungo 2019

Pavia – Centro Sportivo Campus Aquae

Vasca Lunga 50 metri

Swimswam Italia preview

Sito web

Streaming live

Risultati

Il fine settimana propone due importanti appuntamenti per il nuoto in vasca italiano.

A Pavia è iniziato questa mattina il Campus Aquae 2019, che quest’anno vanta numeri da Record, potendo contare su oltre 2500 presenza gara.

Durante la conferenza stampa di presentazione, è intervenuta la campionessa mondiale in carica dei 200 metri stile libero femminili, Federica Pellegrini.

Ha dichiarato la Pellegrini:

“Sono veramente contenta di essere ospite del Campus Aquae Swim Cup e di questa struttura, di cui voglio complimentarmi. Sembra di essere in un Campus Universitario americano, strutture simili non ce ne sono in Italia. Vi aspetto domani mattina in piscina, vi voglio carichi come questa sera!”

Ai blocchi di partenza, oltre Federica Pellegrini,ci saranno anche Marco Orsi, Nicolo Martinenghi, Luca Pizzini.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha dichiarato parlando del Trofeo:

“Un meeting non solo agonistico, ma un luogo d’incontro tra le nuove generazioni e i campioni di fama nazionale e internazionale. Federica Pellegrini è un esempio per i nostri giovani. La pratica sportiva trasmette quei valori utili al raggiungimento di determinati obbiettivi, che non sono necessariamente le vittorie.”

Le gare saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube ufficiale del Campus Aquae.

trofeo internazionale GUIDO NICOLETTI

Riccione, Stadio del Nuoto

Vasca Lunga 50 metri

Risultati

Programma gare

Nella vasche interne ed esterna dello Stadio del Nuoto di Riccione si sono dati appuntamento per oggi e domani le categorie Esordienti, Ragazzi, Juniores ed Assoluti per una due giorni di gare intense.

Dopo la scomparsa del Presidente Italo Nicoletti, la Polisportiva Comunale Riccione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la F.I.N., per ricordarne la figura, gli ha intitolato unTrofeo di Nuoto, con l’impegno e la determinazione che divenga nel tempo uno dei Trofei più prestigiosi di tutto il panorama natatorio Italiano e Internazionale.

Al via tanti atleti di rilevanza nazionale ed internazionale.

Tra questi: Giulia D’Innocenzo, Ilaria Bianchi, Matteo Milli, Natalia Foffi, Annachiara Mascolo, Luca De Tullio, Luisa Trombetti, Costanza Cocconcelli.