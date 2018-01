DANA VOLLMER torna alle competizioni dopo il Secondo Figlio

Cinque medaglie d’oro Olimpiche, ex detentrice del Record del Mondo sui 100 mt farfalla.

Dana Vollmer ha annunciato che la prossima settimana tornerà alle competizioni nella tappa ad Austin (Texas) della Pro Swim Series.

Questa sarà la sua prima gara dopo aver dato alla luce Ryker Alexander Grant il suo secondo figlio.

L’ultima gara competitiva di Vollmer è stata nell’Aprile del 2017 all’Arena Pro Swim a Mesa, dove ha gareggiato alla 26sime settimana di gravidanza (tempo 27.59).

Nel 2015 Dana Vollmer diede alla luce il suo primogenito, Arlen. Soltanto quattro mesi dopo il parto tornava alle competizioni ufficiali.

Un anno dopo tornava a casa con tre medaglie conquistate alle Olimpiadi di Rio de Janerio del 2016:

Feeling speedy so I'm heading to the #tyrproseries competition in Austin to race the 50 fly & 50 free!! Race day Jan 13th 💪🏻 @TYRSport pic.twitter.com/hjbtDEHuau

— Dana Vollmer (@danavollmer) January 3, 2018