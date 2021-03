Curzan Leads 5 Events, TAC Titans Lead Virtual Spring Champs At Halfway-Mark

2021 USA Swimming 18&Under Spring Virtual Championships

March 3 – 28, 2021

Multi-site

SCY (short course yards) & LCM (long course meters) format

Meet info

Leaderboard

We’re just past the halfway point of USA Swimming’s virtual spring 18-and-under championships, and we’ve got a look at the current leaderboard.

The spring junior meet is taking place at pools across the country, with the results of all officially sanctioned meets compiled into a single unified leaderboard. We’ve pulled the top 20 in each event, according to that leaderboard, as of March 17.

These results reflect USA Swimming’s official leaderboard – if you know of an age group swim missing, let us know in the comments and we’ll dig in on whether it’s a temporary omission, an unsanctioned meet, or if it’s not appearing for any other reason.

Event Leaders

By Event

Name Event Gender Age LSC Club Time Gretchen Walsh 50 FR LCM F 18 SE Nashville Aquatic Club 24.85 Gretchen Walsh 100 FR LCM F 18 SE Nashville Aquatic Club 54.51 Bella Sims 200 FR LCM F 15 CA Sandpipers Of Nevada 2:00.05 Cavan Gormsen 400 FR LCM F 15 MR Long Island Aquatic Club 4:12.51 Bella Sims 800 FR LCM F 15 CA Sandpipers Of Nevada 8:31.48 Katie Grimes 1500 FR LCM F 15 CA Sandpipers Of Nevada 16:20.35 Levenia Sim 100 BK LCM F 14 SE TNT Swimming 1:01.66 Rye Ulett 200 BK LCM F 16 GA Dynamo Swim Club 2:12.23 Letitia Sim 100 BR LCM F 18 SE TNT Swimming 1:09.34 Letitia Sim 200 BR LCM F 18 SE TNT Swimming 2:30.80 Gretchen Walsh 100 FL LCM F 18 SE Nashville Aquatic Club 57.43 Katie Crom 200 FL LCM F 17 CA Mission Viejo Nadadores 2:11.31 Annabel Crush 200 IM LCM F 18 KY Lakeside Swim Team 2:16.35 Katie Grimes 400 IM LCM F 15 CA Sandpipers Of Nevada 4:42.51 Aiden Hayes 50 FR LCM M 17 OK Sooner Swim Club 22.77 Andres Dupont Cabrera 100 FR LCM M 17 FL Bolles School Sharks 50.31 Reese Branzell 200 FR LCM M 17 FG Unattached 1:51.47 Liam Custer 400 FR LCM M 16 FL Sarasota Sharks 3:58.06 Liam Custer 800 FR LCM M 16 FL Sarasota Sharks 8:17.67 Alec Enyeart 1500 FR LCM M 17 MV Tsunami Swim Team of K.C. 16:10.56 Mateo Miceli 100 BK LCM M 18 MW iNspire Swim Team 55.97 Lance Norris 200 BK LCM M 17 NC TAC Titans 2:01.32 Noah Nichols 100 BR LCM M 18 VA University Of Virginia 1:01.54 Adam Fusti-Molnar 200 BR LCM M 18 ST Austin Swim Club 2:15.86 Aiden Hayes 100 FL LCM M 17 OK Sooner Swim Club 52.70 Aiden Hayes 200 FL LCM M 17 OK Sooner Swim Club 1:58.06 Baylor Nelson 200 IM LCM M 17 NC SwimMAC Carolina 2:02.64 Josh Parent 400 IM LCM M 16 NE Bluefish Swim Club 4:25.84

By Swimmer

Swimmer Total Events Led SCY LCM Claire Curzan 5 5 0 Andrew Benson 3 3 0 Charlotte Hook 3 3 0 Samantha Tadder 3 3 0 Baylor Nelson 3 2 1 Liam Custer 3 1 2 Aiden Hayes 3 0 3 Gretchen Walsh 3 0 3 Bella Sims 2 0 2 Katie Grimes 2 0 2 Letitia Sim 2 0 2 Alex Sanchez 1 1 0 Dare Rose 1 1 0 Eric Stelmar 1 1 0 James Plage 1 1 0 Lucy Thomas 1 1 0 Micayla Cronk 1 1 0 Michael Cotter 1 1 0 Zac Van Zandt 1 1 0 Ziyad Saleem 1 1 0 Adam Fusti-Molnar 1 0 1 Alec Enyeart 1 0 1 Andres Dupont Cabrera 1 0 1 Annabel Crush 1 0 1 Cavan Gormsen 1 0 1 Josh Parent 1 0 1 Katie Crom 1 0 1 Lance Norris 1 0 1 Levenia Sim 1 0 1 Mateo Miceli 1 0 1 Noah Nichols 1 0 1 Reese Branzell 1 0 1 Rye Ulett 1 0 1

Team Points Leaders