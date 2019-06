Cool Swim Meeting E Treviso Swim Cup: In Vasca Nel Week End Tanti Azzurri

COOL SWIM MEETING

28/30 Giugno 2019

Piscina coperta Meranarena – Merano (BZ)

Oggi e domani si svolgerà a Merano (BZ) l’edizione 2019 del Cool Swim Meeting.

Pronti per questo week end di gare anche molti atleti di interesse Nazionale.

Per alcuni sarà l’ultima competizione prima della partenza per la Corea, per prendere parte ai Mondiali FINA di Gwangju.

Nei 400 metri stile libero spicca tra gli iscritti il campione mondiale degli 800m stile libero Gabriele Detti. Il detentore del Record Italiano Assoluto sulla distanza sta definendo le ultime parti della sua preparazione atletica in vista del mondiale coreano. Gabriele Detti è iscritto anche alla gara dei 1500 metri stile libero, che si svolgerà domani.

Attualmente Detti detiene la seconda prestazione mondiale stagionale, grazie al tempo di 3:43.36 nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione

Accanto a lui, un’altra giovane promessa del nuoto italiano. Marco De Tullio.

De Tullio, che si allena al Centro Federale di Ostia con il tecnico Stefano Morini, affronterà tra pochi giorni il suo primo Mondiale. Marco De Tullio a Merano si cimenterà anche con la velocità, essendo iscritto alla gara dei 50 metri stile libero.

Nel primo giorno di gare al via anche Martina Carraro e Fabio Scozzoli.

Ai blocchi di partenza anche Ilaria Bianchi.

TREVISO SWIM CUP

28-29 GIUGNO 2019

Treviso – LCM

Il circuito Nuoto Italia 2019 si chiuderà questo fine settimana a Treviso.

Dopo le tappe di Bressanone, Imola e Pesaro, nelle piscine comunali di Treviso sono previsti oltre 1200 atleti in rappresentanza di 60 società.

Tra i più attesi, l’ungherese Laszlo Cseh.

Per Cseh sarà un test pre mondiale. Prima di volare in Corea nuoterà in Italia i 50/100 metri farfalla ed i 200 metri misti.

Anche Nicolo Martinenghi sarà presente al meeting.

Il detentore del Record italiano nei 100 metri rana nuoterà le gare dei 50 e 100m rana.