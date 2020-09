Cómo Mara logró volver a ser feliz en el agua

SwimSwam da la bienvenida a las presentaciones de los lectores sobre todos los temas acuáticos, y si está bien escrito y bien pensado, podríamos publicarlo en SwimSwam Español. No respaldamos necesariamente el contenido de las publicaciones de Shouts from the Stands, y las opiniones siguen siendo las de sus autores. Si tiene pensamientos que compartir, envíenoslos a [email protected]

Esta presentación proviene de Juan Yun González, un instructor de natación y socorrista acuático en Madrid, España.

Un día, una madre nos envió un email contándonos lo que le había pasado en el agua a su hija, Mara, con la edad de 11 años. Nos contó que estaba apuntada a un curso de natación de su colegio. A Mara le gustaba mucho el agua, disfrutaba cuando estaba en el agua. Sin embargo, un mal día, estando en su clase de natación, tragó mucha agua y sintió que se ahogaba.

A partir de esa experiencia angustiosa, la niña cada vez que pensaba en el agua su corazón se aceleraba, se ponía nerviosa y se sentía mal. Dejó de ir a las clases de natación de su colegio, ya no quería aprender a nadar ni divertirse con su compañeros en el agua.

El agua ya no era su amiga porque le daba miedo solo de pensar en la mala experiencia que tuvo. La madre, a partir de ese momento ya no se atrevía a llevarla a la piscina para que practicara porque Mara se sentía muy insegura en el agua.

Para solucionar el problema de Mara su madre la llevó a un psicólogo debido a que se negaba a ir a las clases de natación. Pero el psicólogo tampoco pudo ayudarla. El psicólogo le dio a la niña algunos consejos acerca de la respiración y que flotara boca arriba para que volviera a meterse en el agua. Pero estos consejos no convencieron a la madre. Porque estas pautas eran más propias de un instructor de natación que de un psicólogo. No pudo tratarla psicológicamente, porque el miedo al agua no es algo que se pueda quitar a nivel psicológico. Puede ayudar pero no es una solución definitiva. La madre, finalmente, tuvo que abandonar la terapia psicológica.

Pero había algo interesante en toda esta historia. Mara, en el fondo de su ser, a pesar de todo, soñaba con volver al agua para volver a ser feliz en ella, nadando y jugando con sus amigos.

La madre estaba empeñada en que su hija recuperase la alegría por volver al agua por poder verla de nuevo evolucionando y disfrutando en el agua.

Fue entonces cuando recibí su email explicándome el caso de su hija. Afortunadamente, Mara, a pesar de sus temores, en el fondo deseaba volver a pasarlo bien, disfrutar, ser feliz en el agua.

Cuando la vi moverse en el agua, en un espacio acuático tranquilo, me pareció increíble que Mara tuviera miedo, ya que se movía con una agilidad y una naturalidad asombrosas. Era como pez en el agua. Evidentemente, no fue ningún milagro. Simplemente Mara necesitaba un entorno favorable para moverse libremente y sentirse segura.

Trabajamos la calma y el control corporal, la lentitud y las sensaciones que da el agua. Le dimos libertad para que se moviera y volvió a nadar y a bucear de nuevo como siempre lo había hecho, y volvió a ser feliz en el agua.

SOBRE JUAN YUN GONZÁLEZ

Yun González es socorrista e instructor de natación en Nadar Sin Miedo en Madrid, España, donde imparte clases particulares y de grupo. Yun González se enfoca en aquellos que o bien tienen miedo al agua o que a pesar de saber nadar no saben flotar de pie en zona profunda.