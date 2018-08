Come Sfruttare La Legge Di Inerzia Per Mantenere La Velocità Costante

Per gentile concessione di Gary Hall Senior, 10 volte Record del Mondo, 3 volte Olimpionico co-fondatore del Race Club

La legge di inerzia

La legge di inezia di Newton è importante anche nel nuoto.

Inerzia significa che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.

Nel nuoto vuol dire che oggetti (nuotatori) che sono a riposo tendono a rimanere a riposo e gli oggetti (nuotatori) che si muovono tendono a rimanere in movimento, a meno che non sono agitati da forze esterne.

Al nuotatore per passare dallo stato di riposo (fermo sul blocco di partenza oppure mentre si prepara a spingere dal muretto) allo stato in movimento (tuffo o nuotare lungo la piscina), devono essere applicate forze esterne.

Dopo aver spinto dal blocco con le mani ed i piedi oppure solo con le gambe dal muro, il corpo rallenta a causa dell’azione di forze esterne (resistenza frontale). Ciò significa che, per continuare a muoversi, si dovranno applicare forze propulsive.

Se le forze di propulsione e quelle di trascinamento sono uguali, la nostra velocità rimarrà costante.

Propulsione maggiore delle forze di resistenza, significa accelerazione.

Se le forze di resistenza sono superiori al propulsore, ci sarà un rallentamento.

L’Importanza della velocità costante

Pensiamo al consumo di carburante di un’autovettura in città dove ci sono continui “stop and go” ed in autostrada, dove la velocità s mantiene costante. Il nuotatore è simile a quella macchina. Nuotare a velocità costante gli permetterà di essere efficiente per tutto l’allenamento. I continui arresti o rallentamenti richiedono invece un dispendio di energia maggiore per arrivare “a regime”.

I nostri propulsori sono le mani ed i piedi. La propulsione costante può essere fornita solo da due dei quattro stili del nuoto: stile libero e dorso.

Rana e farfalla hanno coefficienti di resistenza maggiore ed i propulsori (mani e piedi) non lavorano insieme, ma alternati.

Come Mantenere una velocità costante

Come possiamo sfruttare la legge di inerzia e mantenere la velocità costante?

1. Gambata

In primo luogo, cerchiamo di avere una gambata costante. Se fermiamo le gambe e lavoriamo solo di braccia, ci vorrà il doppio dell’energia per ristabilire la velocità.

Il cosiddetto calcio offre più propulsione della spinta delle braccia.

Creare dei cicli con calci brevi aiuterà a mantenere la velocità costante.

2. Aumentare la trazione della mano.

Nello stile libero, dorso e farfalla la propulsione delle mani riguarda circa il 35% del ciclo di nuotata completo. Ad un tasso di trazione maggiore corrisponde dunque un aumento della propulsione. Meno tempo si “spende” nello spingere con le mani più saranno alti gli alti coefficienti (garbata, riposo). Questo significa che si sprecheranno più energie nella gambata oppure che saremo troppo tempo in fase di recupero.

3. Ridurre gli errori tecnici

Gli errori nella tecnica portano ad aumentare drammaticamente i coefficienti di resistenza. La resistenza frontale del corpo umano a velocità di gara è estremamente sensibile alle minime variazioni. Anche i più piccoli errori possono portare a cali significativi in ​​termini di velocità.

In sintesi, prestare sempre attenzione alle tecniche che consentono alla nostra velocità di rimanere più costante, ci aiuterà a nuotare in modo più efficiente. Così potremo meglio adattarci alla legge di inerzia.

Vostro,

Gary Sr.

