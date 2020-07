College Recruiting: Ginevra Molino Alla Florida State University

Ginevra Molino è diretta a Tallahassee per nuotare per la Florida State University nella classe del 2024. Si aggiungerà all’elenco geograficamente diversificato del primo anno che comprende l’ungherese Zsófia Kurdi, le inglesi Phoebe Griffiths e Pia Murray, Arianna Ottavianelli (IA), Ashley Zettle (TX), Carson Kaufmann (TX), e Jaden Herbet (FL).

“Sono oltremodo entusiasta di annunciare il mio impegno per FSU. Grata di aver avuto l’opportunità di far parte della Famiglia Seminoles! Sono anche grata alla mia famiglia, al mio club e a tutti gli allenatori e compagni di squadra, che sono cresciuti con me in tutti questi anni. Non vedo l’ora di nuotare come Nole!”.