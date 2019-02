Ci Devi Credere. Fa’ Del Nuoto Un Atto Di Fede.

Parlare di atto di fede forse è impressionante.

Riflettici. Credi in ciò che fai?

Quando non si ha piena fiducia si finisce per nuotare come un sacco di patate.

Perché devo credere?

Se non credete nella vostra formazione, i set, il lavoro, e voi stessi, non darete mai il vostro massimo impegno.

Potrete essere zelanti, ma non sarete mai il vostro meglio.

Quando non si crede in ciò che si fa alla fine si crea un corto circuito.

Se si crede veramente …

Quando ci crediamo, le cose si presentano come un’opportunità.

“Questo set è impossibile, ma io lo finirò”.

D’altra parte, quando noi non crediamo, ci chiudiamo fuori. Dubitiamo. Ci ritiriamo nel nostro guscio. ( “Non voglio!”)

Come possiamo iniziare a crederci?

1. Non fissare obiettivi ridicoli.

Obiettivi esagerati creano irrealistiche aspettative. Quando inevitabilmente non saranno soddisfatte, inizieremo ad incolpare noi stessi.

E ‘difficile avere fiducia in noi stessi se stiamo creando obiettivi che adesso non siamo in grado di raggiungere.

Fissare obiettivi impegnativi ma realistici.

2. Valorizza ciò che fai.

Le fede si costruisce sulle realizzazioni quotidiane.

Devi dare giusto valore ai tuoi piccoli successi perchè sono le pietre miliari del tuo percorso.

Se realizzi qualcosa di grande in allenamento oggi fissalo nella mente. Ti darà fiducia per realizzare qualcosa di ancora più grande domani.

3. Sei tu contro te stesso, e nessun altro.

Il nuoto è uno sport agonistico. Ciò ci spinge a confrontarci con il nuotatore della corsia accanto.

Raramente però il confronto con gli altri gioca a nostro favore.

Di solito infatti si tende a confrontare il peggio di sé stessi con il meglio degli altri.

4. Spingere, spingere, spingere.

Per vedere realmente che cosa siete in grado di fare è spingervi al di fuori della vostra zona di comfort.

Per crederci devi continuamente e senza sosta varcare i limiti della tua comfort zone.

Spingersi fuori dalla propria bolla richiede un atto di fede, ma sarete ricompensati.

Impegnarsi a fare continuamente meglio, farlo più velocemente, e in ultima analisi, si avrà più fiducia in se stessi.

5. Credere

Avere livelli altissimi di fiducia in sé stessi è un prodotto del lavoro fatto bene.

Ogni giorno fa qualcosa per cui ritenerti felice, soddisfatto e, soprattutto, fiducioso.