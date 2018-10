Sjöström,Le Clos,van der Burgh beim Energy For Swim 2018 dabei (Video)

Nach Olympiasiegerin Sarah Sjöström, haben auch die Olympiasieger Chad Le Clos und Cameron van der Burgh ihre Teilnahme beim ENERGY FOR SWIM 2018 in Turin vom 20. – 21. Dezember zugesagt. Sarah Sjöström wird an den Kurzbahnweltmeisterschaften hingegen nicht teilnehmen.

Der italienische Schwimmverband organisiert den Wettkampf gemeinsam mit der Stadt Tuin. ENERGY FOR SWIM 2018 ist ein Wettkampf, zu dem nationale italienische und internationale Schwimmer eingeladen werden. Es wird auf der 25 m Bahn geschwommen nach den Regeln der FINA und der LEN und es gibt ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für die Zuschauer.

Ebenfalls werden am ENERGY FOR SWIM 2018 Kliment Kolsenikov, Ben Proud und Georgia Davies teilnehmen, weitere Zusagen werden in den nächsten Wochen erwartet.

Highlights aus 2017 sind hier zu sehen:

