Chad Le Clos “Merito La Medaglia D’Oro Di Rio, Uccisa Una Generazione”

La sentenza contro Sun Yang ha sconvolto il mondo del nuoto oggi.

In queste ore molti nuotatori si sono rivolti ai social media per esprimere il loro punto di vista sulla squalifica ad 8 anni del pluripremiato campione cinese.

In quella lista è incluso il campione olimpico Chad le Clos, che proprio ieri ha dichiarato in un’intervista con The Associated Press “Lui (Sun Yang) dovrebbe essere sospeso.È semplicissimo”.

Le Clos è arrivato secondo dietro Sun Yang nei 200 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Rio 2016.

Oggi, dopo la pubblicazione della decisione del CAS, ha pubblicato un aggiornamento di stato su Twitter.

Like many other clean swimmers, I have raced against Sun Yang and “lost”. Drug cheats have no place in sport and we need the governing bodies to reconsider the damage he has done to our great sport – and to the results / careers of many other clean swimmers #time4change

