CC Aniene Ufficializza Il Tesseramento Di Benedetta Pilato

Il Dirigente Responsabile del Circolo Canottieri Aniene per la sezione nuoto Gianni Nagni ha confermato tramite comunicato stampa che Benedetta Pilato gareggerà a partire dalla stagione 2019/20 per la società romana.

Questa la dichiarazione:

In accordo con la famiglia e con il suo tecnico Vito D’Onghia, anche vista la concessione del nulla osta da parte della società pugliese FIMCO Sport, la Sezione Nuoto del Circolo Canottieri Aniene è lieta di annunciare il tesseramento, a partire dalla nuova stagione agonistica 2019-20, della giovane nuotatrice tarantina argento ai mondiali in Corea nei 50 rana Benedetta Pilato.

Così come già succede da anni con le portacolori dell’Aniene, quali la nuotatrice italiana per eccellenza Federica Pellegrini, passando per la giovane campionessa mondiale Simona Quadarella, per la campionessa europea Margherita Panziera, oltreché per la pugliese Elena Di Liddo, tesserata per l’Aniene da oltre 10 anni bronzo agli europei e finalista ai recenti campionati mondiali, verrà strutturato un percorso su misura anche per Benedetta, che non solo la accompagni, sotto un profilo tecnico, nella gestione del suo talento agonistico-sportivo, ma che possa supportare lei e la sua famiglia, anche sotto un profilo psicologico, nella gestione della carriera scolastica di pari passo con quella sportiva.