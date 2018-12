Cate Campbell: La FINA Mette Gli Atleti In Fondo Alle Priorità

Scritto con il contributo di Loretta Race.

Il mese scorso, Swimming Australia ha deciso che chiuderà il National Training Center (NTC) di Canberra entro la fine di quest’anno.

Inoltre, l’Institute of Sport (AIS) ha tagliato i finanziamenti governativi per una serie di sport che ritiene avere poche possibilità di medaglie olimpiche.

Anche se il nuoto non rientra nei tagli governativi, Cate Campbell, in un’intervista, ha criticato aspramente l’attuale situazione australiana.

La detentrice del record mondiale, tre volte medaglia olimpica, ha poi esteso la critica anche alle recenti vicende che hanno riguardato la FINA.

LE DICHIARAZIONI DELLA CAMPBELL

La nuotatrice ha dichiarato al Sidney Morning Herald:

“Non stiamo chiedendo di sostenere i ricchi e l’elite, pochi dei nostri atleti olimpici arrivano a quel livello”.

“Sono pochissimi coloro che riescono a mettere qualcosa da parte. La maggior parte di loro non troverà che pochi dollari sul conto corrente in banca quando andranno in pensione. “Queste sono le persone che hanno bisogno di sostegno, perché l’Australia supporta i nostri atleti in tutto, eccetto l’aspetto monetario. Questo deve cambiare se vogliamo che lo sport in questo paese continui”.

La Campbell si riferisce a tutti gli sport e chiede che i finanziamenti siano rivolti a contribuire a coinvolgere i bambini nello sport.

“Siamo di fronte a tante malattie in Australia. C’è l’obesità, che lo sport, ovviamente, può combattere direttamente. Ma poi ci sono i problemi di salute psicologica.”

Dopo fa un passaggio sul messaggio di unità che emana lo sport.

“Le persone credono in cose diverse, ma quando si arriva di fronte a un televisore e si sta guardando un atleta australiano, non importa chi sei o da dove vieni. Non importa quali sono le vostre convinzioni. Ognuno è emozionato per quell’australiano nella cuffia verde e oro”

“Non sto chiedendo più soldi per me. Sto chiedendo più soldi per il nuotatore che si allena 10 sedute a settimana e riesce a malapena a pagare l’affitto. Quel nuotatore che deve scegliere quali giorni mangiare la carne rossa perché non possono permettersi la carne rossa tutti i giorni. Sto chiedendo loro di sostenere il giovane ragazzo che vuole correre e vuole seguire l’esempio di Michael Shelley e vincere una medaglia d’oro dei Giochi del Commonwealth”

Sulla Questione Fina/Energy For Swim

“L’organo di governo mondiale sta dando un cattivo servizio alle persone dicherebbe dovrebbe sostenere e proteggere.” (The Daily Telegraph).

Questa è l’apertura delle dichiarazioni della Campbell contro la FINA.

In seguito alla cancellazione dell’evento Energy For Swim 2018, molti atleti hanno apertamente esposto la propria opinione.

Cate Campbell, in particolare, dichiara:

“E ‘un giorno triste per lo sport perché ci stanno portando via un grande evento. Stiamo perdendo l’opportunità di far crescere lo sport.

“La realtà è che dobbiamo evolvere insieme ai tempi. Un’idea rivoluzionaria come ISL porterebbe il nuoto nel 21 ° secolo”.

“Penso che la FINA ha dimenticato che esiste grazie agli atleti, grazie a persone che sono abbastanza appassionati per alzarsi ed allenarsi 10 sessioni a settimana per tutte le ore necessarie ad essere un atleta d’elite”.

“FINA Non ci sostiene. Stanno stanno mettendo i nuotatori in fondo alla loro lista di priorità”.

“Posso garantire che quasi atleta del mondo avrebbe detto che ISL è una buona cosa e una buona opportunità di crescere a livello globale.

“So che questo probabilmente questo mi farà avere un sacco di problemi con loro. Credo però che ci sia il bisogno di parlare perché ci sono un sacco di persone che si arricchiscono col nuoto ma non sono gli atleti.”

L’amministratore delegato di Swimming Australia Leigh Russell è intervenuto dal punto di vista amministrativo.

“Abbiamo discusso la questione con gli Stati Uniti, Sud Africa, Regno Unito e così via. Siamo tutti molto allineati.Vogliamo dare ai nostri nuotatori la massima possibilità di guadagnare. Noi sosteniamo i nostri atleti, ma allo stesso tempo siamo anche in parte con la FINA. Ci troviamo nel mezzo”.