Catalina Corró, Cuarta En Los 400 Estilos De La Universiada De Nápoles

View this post on Instagram

🤟🏽365🤟🏽 Hoy hace justo 1 año que a las 8:00 de la mañana vinieron a mi habitación del hospital para llevarme, seguramente, a la competición más importante y difícil de mi vida. Hoy hace justo 1 año que creí que mis sueños se truncaban y que no habría salida. Hoy hace justo 1 año que sentí el miedo más aterrador que he sentido hasta ahora. Hoy hace justo un año que tuve que tragarme mis propias lágrimas para hacerme más fuerte o, almenos, creerme que lo era. Esta lista podría seguir y seguir sin ningún fin, porque todo lo que sentí, pensé, reflexioné y experimenté durante ese día fue lo más duro que me ha pasado hasta el momento. Hoy quiero hacer ver a la gente o almenos a los que lean esto, que en la vida habrá momentos difíciles y jodidos y que no siempre todo saldrá como uno espera pero siempre, SIEMPRE, se puede sacar algo bueno dentro de todo lo malo. Porque siempre se tiene que pasar un pequeño momento de oscuridad para ver la luz al final del túnel. Si alguien me hubiera dicho ese día, hace 1 año, que hoy estaría preparando un campeonato y que estaría disfrutando tanto del deporte, de mi familia, de mis amigos, de mis estudios… no me lo hubiera creído. Yo misma he descubierto que los únicos límites que existen son los que uno se pone. Y que si te dejas guiar por lo que de verdad sientes y haces oídos sordos a los NO PUEDO, puedes llegar donde te propongas. Por eso quiero dar las gracias todos los que me han apoyado porque sin vosotros no estaría aquí ❤️