Cascade Trans Mountain Festival: Hayden Nuota 22.31 E 49.51 Al Rientro

2020 CASCADE TRANS MOUNTAIN FESTIVAL

Saturday, February 22nd & Sunday, February 23rd

Brookfield YMCA at Seton

50m (LCM)

Brent Hayden è tornato a gareggiare in occasione del Cascade Trans Mountain Festival dopo ch ad Ottobre del 2019 aveva annunciato il suo ritorno, dopo sette anni dal ritiro.

Il suo obiettivo dichiarato sono le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Hayden detiene il Record Canadese nei 50/100 e 200 metri stile libero maschili e si allena all’High Performance Centre-Vancouver.

Nel corso della sua carriera Hayden ha collezionato 22 medaglie internazionali, tra Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Pan Pacific e Giochi del Commonwealth.

Durante questo fine settimana è tornato ufficialmente in acqua a Calgary, Alberta durante il Cascade Trans Mountain Festival 2020.

Nella giornata di sabato ha vinto i 100 stile con un modesto 49.51 ( 49.91 in batteria). Questo tempo è attualmente il secondo miglior stagionale tra i canadesi. Questa posizione potrebbe valergli un ipotetico posto per una staffetta veloce.

Al Cascade Trans Mountain Festival Hayden ha vinto anche i 50 stile libero. Questa sarà probabilmente la gara con la quale cercherà di qualificarsi per Tokyo 2020. Nei 50 stile il primatista canadesi della distanza ( Record Nazionale 21.73 nuotato nel 2009) ha nuotato in batteria 22.40 e successivamente in finale 22.31.

Il bronzo olimpico nei 100 stile di Londra 2012 oggi 36 enne è ancora distante dagli standard che ha dimostrato in passato ma sembra sulla buona strada per un rientro in grande stile.

I Trials Olimpici canadesi sono fissati per la fine di marzo a Toronto. La tabella FINA con i tempi di qualificazione indica come limite “A” per i 50 stile maschili 22.01.