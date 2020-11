Caramignoli, Detti, De Tullio, Pellegrini E Burdisso Alle Olimpiadi

Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Marco De Tullio e Federico Burdisso potrebbero aggiungersi alla Nazionale Italiana di nuoto che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

A meno di un mese dall’inizio dei Campionati Italiani Assoluti, evento qualificante per i Giochi, il C.T. Cesare Butini, ha proposto l’inserimento dei cinque atleti in Nazionale.

Nel comunicato stampa diramato oggi dalla Federnuoto, si legge

La proposta tiene conto delle prestazioni ottenute durante i Campionati italiani – 57° Trofeo Sette Colli, disputati da 11 al 13 agosto scorso, e delle posizioni individuali nei ranking mondiali sia del 2019 sia del 2020.

Il motivo dell’inserimento viene precisato poco dopo:

L’eccezionalità della proposta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica che condiziona la preparazione di molteplici atleti non consentendo omogeneità di allenamento sul territorio nazionale, nonché dell’incertezza che potrebbe rendere necessaria anche un’ulteriore rivisitazione dei criteri di selezione inizialmente definiti per i Giochi Olimpici.

I Campionati Assoluti si svolgeranno a Riccione dal 17 al 19 Dicembre.

La manifestazione sarà valida per il conseguimento dei tempi limite per la qualificazione individuale alle Olimpiadi i Tokyo.

TEMPI LIMITE

CAMPIONATO ITALIANO OPEN IN VASCA LUNGA

Riccione

17-19 dicembre 2020

Come precisato in una circolare diramata ieri, è in vigore l’obbligo di tampone per tutti coloro che parteciperanno ad una gara federale nazionale.

Sono già qualificati, poichè hanno nuotato il tempo limite durante i Campionati Assoluti 2019: