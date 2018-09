Campionato Italiano Open-In Vasca (Corta) il 30 Novembre e 1 Dicembre

CAMPIONATO ITALIANO OPEN

Riccione, 30 Novembre/01 Dicembre

Vasca corta 25 metri

sito web

La nuova stagione è ormai iniziata ed erano attese le date dei Campionati Invernali Assoluti in vasca corta.

Pochi minuti fa la Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato le date di svolgimento.

Si inizierà venerdì 30 Novembre nella Piscina Comunale di Riccione.

Le gare si svolgeranno in due giorni nella vasca che sarà da 25 metri.

La Federnuoto ha inoltre comunicato che i tempi realizzati a Riccione non varranno ai fini di qualificazione per i Mondiali in Vasca Corta FINA, in programma dall’11 al 16 Dicembre.

Ricordiamo infatti che la FINA ha comunicato che il termine per il conseguimento dei tempi limite anticipato al 18/11/2018.

Per l’Italia sono già qualificati ai mondiali in corta cinesi, tutti gli atleti medaglisti agli Europei di Glasgow.

Nelle gare ancora disponibili, valgono dunque i tempi realizzati nel periodo che va dal 01 Ottobre al 18 Novembre 2018.

La FINA ha annunciato attraverso il suo sito web che le sette tappe della FINA World Cup varranno come qualificazione ai Mondiali in vasca corta.

L’ultimo giorno utile per qualificarsi sarà il 18 Novembre 2018.

Per l’Italia, valgono i seguenti criteri di qualificazione: