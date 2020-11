Caeleb Dressel Record Americano 100SL 6 Cent Dal World Record

Caeleb Dressel ha siglato il nuovo Record Americano nei 100 metri stile libero maschili durante il secondo giorno della finale ISL con il tempo di 45.08. Il suo precedente record lo aveva stabilito durante la semifinale in 45.20

Il ventiquattrenne americano sale al quarto posto della classifica all time, andando ad eguagliare il tempo di Nathan Adrian. Nathan Adrian, con il tempo di 45,08 registrato al Duel in the Pool nel 2009 era l’americano più veloce di tutti i tempi. USA Swimming non riconosce però quel tempo come record americano poichè stabilito durante l’era dei “super costumoni”

All-Time Performers, Men’s 100 Freestyle (SCM)

RANK SWIMMER TIME YEAR 1 Amaury Leveaux (FRA) 44.94 2008 2 Vladimir Morozov (RUS) 44.95 2018 3 Florent Manaudou (FRA) 45.04 2013 4 Nathan Adrian (USA) 45.08 2009 4 Caeleb Dressel (USA) 45.08 2020

Dal nostro recap

100 STILE LIBERO MASCHILI

Caeleb Dressel fa la gara alla ricerca del tempo infliggendo agli avversari di fatto un secondo di ritardo. Non arriva il WR ma è autore di una gara spetttacolare. 21.75 ai 50 metri dietro solo a Florent Manaudou(21.73) conclude le altre due vasche in 23.33 per un 100 al limite dei 45 secondi. 45.08 per lui e 10 punti per i Cali Conodors. Alle sue spalle resiste il velocista francese in 46.07 che è seguito dal compagno di squadra Rylov.