Caeleb Dressel Quarto Al Mondo Nei 100 Stile 47.86-Il Video Della Gara

2019 ATLANTA CLASSIC

May 17th-19th, 2019

Georgia Tech McAuley Aquatic Center, Atlanta, Georgia

LCM (50m)

Meet Information

Psych Sheets

Live Results

Ieri vi avevo raccontato l’impresa di Caeleb Dressel nei 200 metri farfalla.

In una gara non propriamente sua, il velocista americano nuotava il personale di sempre, 1:56.29 con un ultimo 50 a 28.86.

La forma mostrata da Dressel lasciava presagire una prestazione rilevante in gare più nelle sue corde. E’ arrivata nei 100 metri stile libero maschili.

100 metri stile libero maschili

Nelle batterie del mattino Caeleb Dressel aveva realizzato il tempo più veloce di ingresso in finale.

Con un passaggio ai 50 metri di 24.10 ed un ritorno a 24.35, Dressel ha chiuso in 48.45.

In finale, ha nuotato i primi 50 metri in 23.12 e la seconda vasca in 24.74 per toccare la piastra in 47.86.

IL VIDEO DELLA GARA DI DRESSEL

Dressel ha tagliato mezzo secondo dal meet record di Nathan Adrian di 48.29 stabilito nel 2016.

Ha inoltre guadagnato quasi un secondo sul suo precedente miglior tempo stagionale, 48.71 nuotato a Marzo.

Il Record Americano sulla distanza appartiene a Dressel ed è stato stabilito in 47.17 ai Campionati del Mondo di Budapest del 2017.

Prima di quella gara, il migliore di Dressel risaliva ai Campionati Nazionali del 2017, 47.97.

Il suo personale del 2018 è invece stato realizzato ai Campionati Pan Paciffici con il tempo di 48.13.

Ora Dressel è quarto al mondo, ed entra nel gruppo dei 5 nuotatori che quest’anno hanno nuotato i 100 stile libero in vasca lunga sotto i 48 secondi secondi.