Bèryl Gastaldello:”Felice di Essere ancora viva dopo la Depressione”

Mercoledì ha fissato il nuovo record nazionale dei 50 metri dorso durante gli Elite Nationals a Saint-Raphaël.

Béryl Gastaldello ha rilasciato al quotidiano sportivo francese l’Equipe un’intervista. La nuotatrice racconta la profonda depressione vissuta nella sua ultima stagione al Texas A & M.

Alla domanda se il suo obiettivo fosse la qualificazione ai campionati europei 2018 a Glasgow, la Gastaldello ha risposto:

“Non, sono qui per divertirmi. Il tempo è un po’ inaspettato ed è un vantaggio per me. Ho avuto seri problemi di salute e, tre settimane fa, non pensavo che sarei stata in grado di essere qui. “

L’intervista

L’intervistatore ha chiesto: “cosa ti ha afflitto?”

La Gastaldello ha confidato:

“Alla fine di dicembre-inizio gennaio, ero in una profonda depressione con grave ansia. Altri nuotatori prima di me ne hanno sofferto. Michael Phelps, Allison Schmitt , ecc. Ero in fondo a un tunnel. Sono passati cinque mesi e ne sono uscita.

Non sapevo nemmeno che esistesse, non ti rendi conto di cosa sia fin quando non ci sei dentro. Vedo uno psichiatra, uno psicologo, prendo la medicina. Non avevo scelta, dovevo ricevere aiuto. Ora, tutto sta tornando alla normalità a poco a poco, così da farmi guardare diversamente alla vita. È successo piuttosto all’improvviso. Non mi ero resa conto che [stava accadendo] ed è esplosa.

“Sono molto felice di essere vivo, è già meraviglioso. Lo sport mi ha aiutata”

Gastaldello ha continuato a spiegare come è iniziata.

“Durante la pausa di una settimana a Natale, negli Stati Uniti dovevamo continuare a nuotare. Ci sono i campionati NCAA a marzo, non ci fermiamo mai veramente. Possiamo tornare a casa per una settimana per stare con la famiglia, ma non mi era possibile perchè il tempo era breve [per andare a casa in Francia]. Fu allora che cominciai a tossire. Stavo tossendo sempre di più. Ho avuto problemi di respirazione, ho avuto attacchi di panico in acqua e si è trasformato in un circolo vizioso. Stavo avendo delle ossessioni. È stato pazzesco. È difficile da spiegare e [difficile] credere. Avevo almeno 20 tic nervosi. Non riuscivo a parlare, avevo la musica in testa e lo faccio ancora, un po ‘. Non ho dormito per due settimane. Sono andata molto, molto a fondo. E sono tornato a casa in Francia con urgenza”

“Non ho nuotato per due mesi e mezzo. Poi sono stata in grado di tornare in acqua, per 45 minuti, 1 ora. Sono riuscita ad andare alle NCAA per la mia squadra. E ‘stato molto difficile, ma ci sono andata. Mentalmente, ci costruiamo. Devi essere forte per uscire da questo. Dopo le NCAA ho smesso di nuotare di nuovo. Per le ultime sei settimane stavo facendo solo allenamento in dryland e CrossFit perché non riuscivo ancora a tornare in acqua. Sono passati solo sei giorni da quando sono tornato.

“Quindi per me, anche essere qui è già … “

L’Equipe ha finito chiedendo a Gastaldello quali sono le prospettive future.

“Non puoi vergognarti, abbiamo tutti dei problemi. Mi rendo conto che quasi tutti passano attraverso questo nella loro vita. Ci sono dei gradi, non devi andare così in profondità. Devi prenderti cura di te stesso, prestare attenzione e porti le domande giuste. Nuoto, è uno sport. Ma stavo guardando [a esso] come o nero o bianco. Ora mi rendo conto che c’è anche il grigio. Fare una pausa non significa smettere. Se torno ad allenarmi di nuovo, tornerò più forte. Altrimenti, farò qualcos’altro. “