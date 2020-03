Australia tampoco irá a Tokio 2020

Tan pronto como el Comité Olímpico Canadiense (COC) anunció este domingo su negativa a participar de los Juegos Olímpicos si no hay modificación de fecha por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), ahora es el Comité Olímpico Australiano (AOC) el que sigue la misma línea de conducta.

Según el comunicado presentado este lunes en territorio oceánico, la mesa directiva del AOC estuvo reunida durante la mañana de Australia y resolvió de manera unánime que no enviará ninguna delegación nacional a Tokio 2020 si no se modifican las fechas previstas para los Juegos, ya que es imposible armar un equipo en las condiciones actuales que impone la crisis del coronavirus.

Entre otros temas, el texto reconoce que será difícil superar la complicación de reprogramar la cita olímpica, ya sea por sus torneos clasificatorios suspendidos como toda la logística inherente a los Juegos Olímpicos, pero “todo esto puede resolverse de una manera oportuna“.

“Contamos con atletas repartidos por todo el país, entrenando en localidades distantes dentro del territorio australiano y armando sus propios programas de entrenamiento en sus hogares. Las restricciones impuestas, incluyendo el cierre de fronteras, generan de por sí una situación insostenible.”

Como respuesta, la Federación Australiana de Natación (Swimming Australia) publicó su propia declaración en apoyo a la postura del AOC.

Swimming Australia has welcomed the acknowledgement by the AOC that an Australian Olympic team could not be assembled in 2020 considering current global circumstances.

— Swimming Australia (@SwimmingAUS) March 23, 2020