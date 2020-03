Tokio 2020: Canadá se baja de los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Canadiense (COC) anunció que no enviará atletas a Tokio 2020 en las condiciones actuales, en medio de la crisis mundial por el brote de coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer comité olímpico nacional que adopta una postura firme con respecto a los próximos Juegos Olímpicos.

La decisión fue tomada este mismo domingo, algunas horas después de la declaración del Comité Olímpico Internacional (COI) que esperará cuatro semanas para resolver una posible modificación en las fechas de disputa de los Juegos. La idea de las autoridades deportivas canadienses se vio reflejada poco después en un nuevo emblema lanzado en redes sociales, que reza “Todos somos Canadá: posponer hoy, vencer mañana”.

More than a performance, a record, or a medal.

It’s about being part of something bigger. #TeamCanada pic.twitter.com/93vvTRzDfE

— Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020